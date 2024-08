Presidente da Alese recebe a visita do superintendente do SRTE

Na manhã de hoje (20), o presidente do Poder Legislativo de Sergipe, deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu o superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (SRTE/SE)), José Cláudio Silva Barreto. O objetivo da visita foi fortalecer a relação entre as duas instituições.

Também esteve presente o Diretor Geral da Assembleia Legislativa de Sergipe, Ricardo Garcez. Durante o encontro foram abordados temas relacionados ao fortalecimento das relações institucionais.

O presidente da Alese agradeceu a vista, destacando a importância da boa relação e colaboração entre os órgãos para o aprimoramento da gestão pública.

Por Stephanie Macedo