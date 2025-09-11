Presidente da ALESE recebe comissão da UNIT e é convidado para o 22º CONADI

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE), deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu na manhã desta quinta-feira (11) a visita dos professores Dr. Eduardo Roberti e Dr. Renato Menezes, do curso de Direito da Universidade Tiradentes (UNIT), que também integram a comissão organizadora do 22º Congresso Nacional de Direito (CONADI).

O encontro teve como objetivo formalizar o convite para que deputados e servidores da ALESE participem do congresso, que será realizado de 15 a 17 de setembro, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju.

Em sua 22ª edição, o CONADI terá como tema “Democracia, Direitos Humanos e Justiça Social”, reunindo juristas, pesquisadores, estudantes e profissionais para debater os principais desafios e avanços do Direito no cenário contemporâneo. A edição deste ano ganha ainda mais relevância por celebrar os 45 anos do curso de Direito da UNIT, destacando a trajetória de excelência acadêmica da instituição.

Durante a visita, os representantes da UNIT ressaltaram a importância da presença do Poder Legislativo no congresso, reforçando a necessidade de aproximação entre a academia e as instituições públicas.

O presidente Jeferson Andrade agradeceu o convite e parabenizou a UNIT pelos 45 anos do curso de Direito, destacando o CONADI como um espaço de diálogo essencial para o fortalecimento da cidadania, da democracia e da justiça social.

Por Stephanie Macedo