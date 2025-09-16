Presidente da Alese recebe Grande Mérito em solenidade dos 190 anos da ALMG

Condecoração da Assembleia de Minas é concedida a pessoas e instituições que se destacam por iniciativas de relevância pública e de promoção da cidadania

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese),deputado Jeferson Andrade (PSD), foi homenageado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em solenidade alusiva aos 190 anos de fundação da instituição mineira. O evento, realizado em Belo Horizonte, reuniu autoridades de diversos estados e destacou a trajetória da ALMG como referência nacional em participação popular e fortalecimento da democracia. O presidente do Poder Legislativo foi agraciado com o ‘Grande Mérito’, o mais alto grau dessa ordem.

A homenagem concedida a Jeferson Andrade reforça o papel de Sergipe no cenário político nacional e a importância do diálogo entre os parlamentos estaduais. Nesta edição, a solenidade tem como tema os 190 anos do Parlamento Mineiro – marco histórico também atingido pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, que neste ano de 2025 completou 190 anos de instituída.

Para o presidente da Alese, o reconhecimento simboliza a valorização do trabalho desenvolvido pelo Legislativo sergipano em favor da transparência, da modernização e da aproximação com a sociedade.

Recebo esta distinção com muita gratidão e compartilho essa honra com os sergipanos e com os deputados e deputadas da Alese, reafirmando nosso compromisso com o fortalecimento do Legislativo e com o desenvolvimento de Sergipe”, afirmou Jeferson Andrade. Ele estava acompanhado de sua esposa, Jullyana Andrade, e do diretor-geral da Alese, Ricardo Garcez.

O presidente também agradeceu ao deputado Tadeu Leite, presidente da ALMG e do Conselho da Ordem do Mérito Legislativo, pelo reconhecimento e pelo convite para participar deste momento significativo para a democracia e para a atuação parlamentar.

Para o presidente da ALMG, ao conceder esta medalha, a Assembleia de Minas cumpre seu papel histórico de reconhecer a dedicação daqueles que colocam talentos e esforços a serviço da sociedade. “Este ano, ela tem um significado ainda mais especial por celebrar os quase dois séculos de história do Parlamento mineiro e reafirmar a vocação desta Casa de valorizar a cidadania e de estimular o compromisso com Minas Gerais”, afirmou deputado Tadeu Leite (MDB).

190 anos: Minas e Sergipe

ALMG – Em janeiro de 1835 foi instalada a Assembleia Legislativa Provincial, numa época em que a divisão administrativa do Brasil era em províncias, e a capital de Minas era Ouro Preto (Região Central). De lá para cá, o País passou a ser dividido em estados, Belo Horizonte foi construída para ser a nova capital e o alcance do Parlamento Mineiro ampliou-se enormemente. De uma casa aberta para poucos, tornou-se referência de participação democrática para todos os mineiros.

ALESE – Em Sergipe, o Poder Legislativo foi instituído através da Assembleia Legislativa Provincial, em maio de 1835, no salão do Convento de São Francisco, em São Cristóvão, e logo depois na casa de balcão vizinha ao Palácio do Governo. Com a mudança da capital para Aracaju, em 17 de março de 1855, sua nova sede foi instalada no Palácio Fausto Cardoso – hoje, Escola do Legislativo João de Seixas Dória. Em 1987, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe se estabeleceu no Palácio Governador João Alves Filho, onde permanece até os dias atuais.

Foto escopo e detaques: Elizabete Guimarães|ALMG

Por Stephanie Macedo