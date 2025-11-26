PRESIDENTE DA ALESE RECEBE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA E NOVO PROCURADOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Na manhã desta quarta-feira (26), o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu na sede do Poder Legislativo o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Sergipe (MPSE), Nilzir Soares Vieira Júnior, e o promotor de Justiça Ricardo Sobral Sousa, recentemente promovido ao cargo de Procurador de Justiça.

O motivo da visita institucional foi o convite para a solenidade de posse de Ricardo Sobral, que passará a integrar o Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ) do MPSE. A cerimônia está marcada para o dia 1º de dezembro, às 16h, no Auditório Promotor de Justiça Valdir de Freitas Dantas, localizado no Edifício-Sede do Ministério Público, em Aracaju.

Promovido por critério de merecimento, Ricardo Sobral fortalecerá o quadro de procuradores da instituição e inicia uma nova etapa de atuação no Ministério Público sergipano.

O presidente da Alese agradeceu a visita e o convite, destacando a importância da parceria institucional. Jeferson Andrade desejou “pleno êxito nesta nova etapa de atuação do MPSE”, reforçando a relevância do trabalho desempenhado pelo Ministério Público em prol da sociedade sergipana.

Por Stephanie Macedo