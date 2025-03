Presidente da Alese recebe procuradores da ALMT em vista institucional

O presidente do Poder Legislativo de Sergipe, deputado Jeferson Andrade (PSD), recepcionou procuradores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) em visita institucional. O encontro ocorreu na manhã desta terça-feira (11), na sede da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Na ocasião, o procurador-geral da ALMT, Ricardo Riva, ressaltou que a visita institucional também foi uma oportunidade para acompanhar as práticas exitosas do Poder Legislativo, a fim de aplicá-las na Assembleia de Mato Grosso.

“Fomos recepcionados hoje pelo presidente deste Poder, o deputado Jeferson Andrade, que nos acolheu muito bem. Viemos observar as experiências da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe para levá-las à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Acompanhamos, por exemplo, questões relacionadas ao servidor público, à previdência e à área social. Observamos que aqui está sendo construído um novo anexo e, na nossa Assembleia, também estamos passando por esse processo. Vimos que muitas ações realizadas aqui também ocorrem lá”, comentou.

O presidente da Alese, Jeferson Andrade, agradeceu a visita e enfatizou a importância da troca de experiências entre os Poderes Legislativos para o aprimoramento da gestão pública.

Presenças

Também participaram da visita institucional o subprocurador judicial João Gabriel Perotto Pagot, o analista legislativo Pablo Gusen, o superintendente do Instituto de Seguridade Social João Paulo da Silva Grando e o secretário-geral da Mesa Diretora da Alese, Igor Moraes Albuquerque.

Por Stephanie Macedo