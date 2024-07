Presidente da Alese recebe secretários para tratar sobre ‘Sergipe 2050’

O comprometimento de todos com o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Sergipe para o futuro das próximas gerações é o norte do programa ‘Sergipe 2050’, apresentado ao presidente do Poder Legislativo, deputado Jeferson Andrade (PSD), na manhã desta quinta-feira (4), pela equipe do Governo: o secretário Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) do Governo de Sergipe, Júlio Filgueira, o presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade, e o coordenador do Sergipe 2050, Guilherme Rebouças. A reunião de apresentação do programa e o convite para o engajamento do Poder Legislativo no ‘Sergipe 2050’ ocorreu no 7º andar, no Gabinete da Presidência da Alese.

Segundo o coordenador do Sergipe 2050, Guilherme Rebouças, o programa é uma estratégia de desenvolvimento pactuada entre o Governo do Estado, a iniciativa privada e o terceiro setor, com vistas a construir cenários, diretrizes e ações para o desenvolvimento socioeconômico de Sergipe pelos próximos 26 anos. Na integração de esforços, ele destacou a importância da Casa do Povo nesse processo de construção coletiva:

“É fundamental a Assembleia, como a Casa do Povo de Sergipe, ser uma parceira nesse processo. Desde o momento em que a Casa promoveu um processo junto à Fundação Dom Cabral, por meio do Plano de Desenvolvimento Sustentável de Sergipe, com prazo para 2030, a Alese já deu uma grande contribuição e hoje nós estamos aqui convidando a Assembleia, pela figura do seu presidente Jeferson Andrade, para continuar essa contribuição, continuar construindo esse futuro para Sergipe. Nós pretendemos fazer isso com muitas instituições, desde as instituições empresariais, as instituições do terceiro setor, além das instituições governamentais, todas juntas e empenhadas para termos um retrato de Sergipe para o futuro e, a partir daí, construirmos, responsabilizando todos. Não é só uma tarefa do governo, é uma tarefa de toda a sociedade sergipana, porque todos nós temos muita contribuição a dar para construir um Sergipe melhor e desenvolvido. O governo assume sua responsabilidade, tem muita centralidade nisso, mas todos, absolutamente todos, têm um papel. O empresário gera empregos, o terceiro setor tem um papel importantíssimo na assistência social. Sem isso, não conseguimos avançar para um lugar efetivamente desenvolvido. Por isso estamos aqui fazendo esse convite à Assembleia, para que ela se integre. Fomos muito bem recebidos aqui pelo presidente Jeferson Andrade”, pontuou Rebouças.

Presidente enfatiza a importância do dialogo com a população e sociedade em geral no engajamento e sucesso do Programa Sergipe 2050

De acordo com o presidente do Poder Legislativo, o programa Sergipe 2050 é uma meta que nasce hoje, através do diálogo, da construção coletiva, do trabalho integrado e participativo entre as frentes do Governo e da iniciativa privada, a fim de aprimorar uma série de políticas para o desenvolvimento local. A participação da Casa do Povo nesse processo é defendida pelo presidente, que agradeceu a iniciativa da visita e do convite dos secretários.

“A nossa função aqui é sempre melhorar a vida dos sergipanos. Claro que os governos têm suas limitações, a Casa tem suas limitações, mas a essência desse projeto é importante, que é ouvir todos e todas para que possamos ter um rumo. Sergipe já vem trilhando esse rumo com o governador Fábio Mitidieri, e não apenas em 2050, mas a cada ano renovaremos essas propostas, com acompanhamento técnico, para que não fique só no campo do imaginário, do falar. Esse projeto é importantíssimo para Sergipe. Eu realmente espero que toda a sociedade e toda a população se engajem nesse programa para que tenhamos um Sergipe muito melhor ao longo desses anos”, declarou Jeferson Andrade.

O secretário Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) do Governo de Sergipe, Júlio Filgueira, também reforçou a importância do planejamento para o objetivo final: “No conto ‘Alice no País das Maravilhas’, o gato dizia que, quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, para construir o Sergipe que queremos, nós temos que saber onde queremos ir. Partimos de sementes que hoje vamos plantar e que poderão se transformar em árvores frondosas. Nosso compromisso ao definir diretrizes para o Sergipe 2050 é orientar a agenda de desenvolvimento do Estado, que não é apenas do governo. É do governo, mas é também do setor empresarial, dos demais poderes, do terceiro setor, de toda a sociedade. Com isso, o governo espera contribuir para que tenhamos efetivamente uma agenda. E a partir dessa agenda, a definição de estratégias claras, de indicadores que ao longo do próximo período possam medir se estamos no rumo certo, se estamos caminhando na direção daquilo que queremos e precisamos para a nossa população”, salientou Filgueira.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macedo