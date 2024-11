Jeferson recebe visita do Procurador-Geral e de Promotor

Nesta quarta-feira (13), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu na sede do Poder Legislativo a visita do Procurador-Geral de Justiça (MPSE) Manoel Cabral Machado Neto e do Promotor de Justiça e atual Secretário-Geral do Ministério Público de Sergipe, Nilzir Soares Vieira Junior.

O objetivo da visita de cortesia foi de convidar o presidente da Alese e demais deputados para a cerimônia de posse do promotor de Justiça Nilzir Soares, que será conduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2024/2026.

A cerimônia será realizada no dia 25 de novembro, na sede do Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), a partir das 17h.

Foto Agência Alese

Por Junior Matos