Jeferson Andrade recebe visita do superintendente do IBAMA

O presidente do Poder Legislativo de Sergipe, deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu nesta quinta-feira (29) a visita institucional do superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Sergipe, Cássio Costa. Durante o encontro, foram apresentadas as ações do Ibama no Estado.

Segundo o superintendente, a visita à Assembleia Legislativa de Sergipe foi parte de uma série de diálogos institucionais que o Ibama tem mantido com outras esferas de Governo. “Já temos mantido diálogos com o Executivo Estadual, e hoje era necessário também conversar com o Legislativo, uma vez que isso faz parte de nossa função constitucional”, destacou Cássio Costa.

Cássio também ressaltou os avanços do órgão em Sergipe: “O Ibama, após um período de apagão institucional, está se reestruturando. Estamos promovendo planos de cargos e salários, além de implementar políticas públicas no Estado. Durante a visita, solicitamos ao presidente Jeferson Andrade apoio para um projeto de lei, a ser encaminhado pelo governador Fábio Mitidieri, que visa alterar uma cláusula na lei para que o terreno atualmente cedido ao Ibama passe a ser de propriedade definitiva do órgão. Com isso, após 35 anos de existência, o Ibama terá sua sede própria em Sergipe”, externou o superintendente do Ibama.

O presidente da Alese agradeceu a visita, enfatizando a importância da colaboração entre os órgãos para o aprimoramento da gestão pública. Jeferson Andrade também colocou à disposição do Ibama os serviços de Comunicação da Assembleia.

Presenças

Além do superintendente, participaram da reunião o chefe da Divisão de Administração e Finanças (Diafi-Ibama), Carlos Renê Barreto de Carvalho, e a chefe-substituta do departamento, Simone Gomes de Andrade. Na ocasião, o presidente da Alese recebeu cartões postais do Ibama.

Foto: Joel Luiz

Por Stephanie Macedo