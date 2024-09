Presidente da Alese registra visita de estudantes ao Legislativo

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jeferson Andrade (PSD), registrou a presença de visitantes do Colégio Estadual General Calazans, localizado em Nossa Senhora das Dores. Trata-se do projeto ‘Visita à Casa do Povo’, promovido pela Escola do Legislativo Deputado João de Seixas Dória (Elese).

Os alunos do segundo ano do ensino médio conheceram a Elese e acompanharam a sessão plenária junto com a diretora Maria Cláudia Damasceno Santana Santos e professores Raquel Santos Sousa, Jealisson Santos Silva e Daniele Santos Gonçalves.

Qualquer escola pública ou privada pode agendar uma visita por meio dos telefones (79) 3216-6802 / 6803 / 6845.

Fotos Joel Luiz

Por Wênia Bandeira