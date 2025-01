Presidente da Assembleia destaca papel do Tribunal de Contas

O deputado Jeferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, disse hoje que os tribunais de contas são importantes e imprescindíveis para o funcionamento da república democrática e destacou o nível de excelência alcançado pelo Tribunal de Contas de Sergipe, atualmente sob a presidência da Conselheira Susana Azevedo.

“Os tribunais, como está previsto na Constituição Federal, desde 1893, desenvolvem um papel essencial para a orientação e fiscalização dos serviços e da aplicação dos recursos públicos. Em nosso estado, o TCE cumpre essas suas funções constitucionais com muito zelo e eficiência” – afirmou o presidente da Alese, Jeferson Andrade.

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe foi criado em 1970 e completa 54 anos no próximo dia 30 de março.

Para o deputado Jeferson Andrade, “ao longo da sua história, o TCE de Sergipe vem cumprindo fielmente a sua missão institucional, sempre instruindo, orientando, fiscalizando e punindo – quando o fato se justifica – os dirigentes e servidores públicos do estado e dos municípios, além de Assembleia Legislativa e as Câmaras de Vereadores no cumprimento dos seus papéis constitucionais de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade”.

“No dia dos Tribunais de Contas (17/01) transmito à presidente Suzana Azevedo, aos Conselheiros, aos membros do MPC e a todos os servidores do Tribunal de Contas de Sergipe as nossas homenagens e também os nossos agradecimentos”.