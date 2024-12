PRESIDENTE DA CÂMARA DE ARACAJU HOMENAGEIA OS VEREADORES QUE ESTÃO SE DESPEDINDO DO PARLAMENTO

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), fez uso da tribuna, no grande expediente, para agradecer aos 24 vereadores que compuseram a atual legislatura, particularmente, àqueles que não retornarão à Casa Legislativa Municipal no próximo ano, pelo apoio às ações da presidência e comprometimento com mandatos em prol do povo aracajuano.

“ Eu tinha que subir à tribuna para agradecer a todos vereadores e vereadoras pela colaboração com a nossa gestão, com o voto de confiança que a mim foi dado, mas, em especial, venho à tribuna agradecer aos vereadores que não estarão aqui no próximo ano”, disse Ricardo.

Na ocasião, o presidente da CMA fez questão de mencionar cada vereador que não foi reeleito. “ Começo por ordem alfabética com o vereador Bigode do Santa Maria, agradeço vossa excelência que entrou no meio da legislatura, muito obrigado pelo apoio nessa legislatura. Agradeço também ao meu querido, pequeno notável e grande amigo, Cícero do Santa Maria. Cícero, você uma pessoa que nos surpreende todos os dias. É um homem discreto, mas de grandes gestos e de muita coragem. Outro vereador que quero fazer uma homenagem é o pastor Eduardo Lima. Nós reconhecemos os relevantes serviços prestados pelo seu mandato junto ao povo e a cidade de Aracaju. O senhor desempenhou seu mandato de forma brilhante, técnica e honesta. Outro grande amigo que se despede é o vereador Fabiano Oliveira, onde vossa excelência estiver, sei que estará fazendo o melhor pelo nosso povo”, declarou.

Por fim, Ricardo Vasconcelos agradeceu aos vereadores Manuel Marcos (Podemos), Paquito de Todos (Podemos), Professor Bittencourt (PDT) e Sheyla Galba (União Brasil). “Manuel Marcos e Paquito são grandes amigos. Manuel com ações voltadas para saúde, Paquito no esporte e ações sociais. Professor Bittencourt, o senhor sabe da admiração que tenho pelo senhor. Em poucos momentos divergimos. Você é um homem de um caráter irretocável. Não é fácil ser líder de qualquer governo e o senhor fez isso muito bem. Saiba que nós aprendemos muito com o senhor. Sheyla, só temos a agradecer a você que transborda verdade, o verdadeiro amor que deve permear as relações. Você foi uma vereadora que dedicou seu mandato à saúde pública. É preciso se colocar no lugar do próximo, sentir a dor do próximo para fazer o bem e cumprir nossa missão. Você sentia a dor das pessoas, onde quer que você esteja, sei que dará uma grande contribuição”, finalizou Ricardo.

Nova legislatura

Na próxima legislatura 2025-2028, 26 vereadores irão compor a Câmara Municipal de Aracaju. A eleição, que ocorreu no dia 06 de outubro, trouxe uma renovação de 50% das cadeiras do parlamento, com 13 das cadeiras ocupadas por novos nomes, em comparação à relação de eleitos em 2020.

Os 13 vereadores que conseguiram a reeleição são: Ricardo Vasconcelos (PSD), Breno Garibalde (Rede), Nitinho(PSD), Joaquim da Janelinha (PDT), Isac (União Brasil), Anderson de Tuca (União Brasil), Pastor Diego (União Brasil), Vinicius Porto (PDT), Fábio Meireles (PDT), Sgt. Byron Estrelas do Mar (MDB), Soneca (PSD), Binho (Podemos) e Sávio Neto de Vardo da Lotérica (Podemos).

Já os vereadores novatos na Câmara de Aracaju são Moana Valadares (PL), Levi Oliveira (PP), Lúcio Flávio (PL), Maurício Maravilha (União Brasil), Alex Melo (PRD), Rodrigo Fontes (PSB) e Thannata da Equoterapia (Mobiliza).

Foto Gilton Rosas

Por Ivo Jeremias Barros de Brito