Presidente da Câmara de Nossa Senhora das Dores que atropelou idosa e não ter CNH é alvo de processo de impeachment

Na sessão realizada da noite dessa terça-feira (08), por unanimidade, os vereadores do município de Nossa Senhora das Dores decidiram abrir um processo de impeachment contra o presidente da Câmara, Fábio Rosa, conhecido como Catatau (PSD).

O vereador Catatau foi o responsável pelo atropelamento de uma idosa utilizando um veículo oficial da Casa, e não ter habilitação para dirigir.

O que diz a defesa do parlamentar – O advogado Evânio Moura, que faz a defesa do vereador, disse que a sessão ocorreu na noite dessa terça-feira (8), mas ele ainda não teve acesso à íntegra do processo. “Ainda não fomos notificados. Ele vai ser informado com um prazo de 10 dias para apresentar a defesa escrita, juntar documentos, arrumar testemunho. Caberá à comissão a instrução desse processo e ao final caberá à Câmara julgá-lo”, disse o advogado.

Evânio explicou que “essa não é uma conduta que diga a respeito diretamente à função parlamentar, não é malversação de recursos públicos ou desvio de recursos. É uma conduta dele enquanto cidadão ter se envolvido em uma colisão de trânsito”.

Relembre o caso

A mulher, de 62 anos, foi atropelada no dia 17 de julho enquanto passava pela faixa de pedestres em uma rua no município de Nossa Senhora das Dores. Ela socorrida por populares e pelo vereador, e levada para uma unidade de saúde. A idosa passou por cirurgia ortopédica e se recupera em casa.

De acordo com a Polícia Civil, a apuração policial investigou as práticas de direção de veículo automotor sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e lesão corporal culposa na direção veicular.

Foto: Câmara de Dores