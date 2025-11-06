PRESIDENTE DA CÂMARA, RICARDO VASCONCELOS, ESCLARECE SOBRE POSSÍVEL MUDANÇA DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO

Nesta quinta-feira (6), durante a Audiência Pública sobre o Plano Plurianual de 2026–2029, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Ricardo Vasconcelos, comentou sobre as discussões em torno da possível mudança da sede do Poder Legislativo, do Centro para outro bairro.

Ricardo destacou que não há previsão de saída do Centro da cidade e que qualquer decisão será tomada com base na viabilidade financeira e de infraestrutura.

“O desejo é permanecer no Centro, mas estamos avaliando, junto à Prefeitura, o local mais adequado. O terreno doado pelo Governo do Estado, localizado no bairro Capucho, foi descartado por falta de infraestrutura e pela dificuldade de acesso da população. Nunca houve intenção de segregar a população. Vamos para onde o nosso bolso puder, seja na Barão de Maruim ou na Coroa do Meio”, afirmou o presidente.

O presidente também rebateu críticas sobre a discussão e reforçou que a mudança de sede não ocorre por tentativa de afastamento da população, mas, sim, para proporcionar melhores condições de receber o público e de trabalho legislativo. “Quem faz uma fala dessa, de mentira, não deveria estar na política representando o povo. O prédio atual, onde nós estamos, é tombado, não pertence à Câmara, e esperamos encontrar uma solução que nos mantenha mais próximos da população. A decisão não pode atender ao interesse de uma minoria, mas, sim, ao interesse coletivo”, completou.

PPA prevê recursos orçamentários para mudança de sede

O Plano Plurianual enviado pelo Poder Executivo mostra um orçamento de R$ 439,7 milhões destinado à Câmara para o período de 2026 a 2029. Para a construção da nova sede do Legislativo, estão previstos R$ 6,5 milhões.

Por Camila Farias – Foto: Luanna Pinheiro