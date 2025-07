Presidente da Câmara tranqüiliza os servidores sobre reforma da Previdência: não aprovaremos retrocessos

Durante pronunciamento, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), na manhã desta quarta-feira, 9/7, o vereador Ricardo Vasconcelos (PSD) usou a tribuna para tratar da proposta de reforma da Previdência Municipal, destacando que o Parlamento não aprovará qualquer medida que represente retirada de direitos dos servidores públicos.

Em seu discurso, Ricardo procurou acalmar os ânimos e garantir que o Legislativo está atento e comprometido com a defesa dos trabalhadores. “Este Parlamento não vai aprovar uma reforma da Previdência que represente retirada de direitos para trabalhador nenhum. É pra frente que se anda, fazendo a boa política, cuidando dos nossos servidores e do nosso povo. Para isso fomos eleitos”, afirmou.

O vereador também destacou uma reunião recente com a prefeita Emília Corrêa (PL), na qual ela assegurou que estaria empenhada em retirar pontos do projeto considerados prejudiciais pelos servidores. Segundo o parlamentar, ajustes estão sendo feitos com o apoio do corpo técnico da Previdência Municipal e com acompanhamento da bancada governista. “Saí daquela reunião tranquilo, porque percebi que todos os vereadores estão vigilantes e comprometidos com a pauta dos servidores”, pontuou.

Ricardo frisou que o Executivo tem demonstrado disposição para ouvir os sindicatos e buscar uma proposta equilibrada. “Os sindicatos estão o tempo todo dentro da Prefeitura, discutindo com a Previdência, com a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), com a prefeita e com o líder da bancada. O que todos querem é uma reforma que não represente retrocesso nem perda de direitos. E é isso que o Parlamento também quer.”

Ao abordar o déficit previdenciário, o vereador reconheceu a necessidade de ajustes no sistema, mas foi enfático ao rejeitar qualquer tentativa de repassar a responsabilidade para os trabalhadores. “Se gerirem bem o dinheiro do servidor, tem como todo mundo se aposentar com tranquilidade. Agora, se desviarem a finalidade, não tem dinheiro que dê. E depois querer botar a conta no bolso do trabalhador, não é o caminho”, criticou.

Por fim, o parlamentar reafirmou seu compromisso com a defesa dos direitos dos servidores e disse confiar no diálogo entre Legislativo, Executivo e sindicatos para a construção de uma reforma justa. “Não vamos colocar nossas digitais em uma reforma que sacrifique o servidor. Vamos votar aqui uma reforma que seja melhor para todos, que oxigene o fundo e preserve a dignidade de quem trabalhou a vida inteira.”

Por Caroline Prata – Foto: Luanna Pinheiro