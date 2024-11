PRESIDENTE DA CMA FISCALIZA USO DE EMENDAS IMPOSITIVAS DESTINADAS AO HU EM ARACAJU E COBRA TRANSPARÊNCIA

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), esteve no Hospital Universitário de Aracaju para acompanhar a utilização das verbas destinadas à unidade por meio de emendas impositivas da Casa Legislativa.

Nos últimos dois anos, aproximadamente R$ 8 milhões foram destinados pelos vereadores ao HU para a aquisição de equipamentos, como tomógrafos, e para a reestruturação da infraestrutura do hospital.

“O Hospital Universitário de Aracaju recebeu mais de 8 milhões de reais em emendas. Esperávamos ter um retorno social muito maior e temos recebido reclamações dos usuários que são assistidos por essa unidade, assim como dos trabalhadores. O sindicato nos procurou na Câmara e informou que existe uma série de problemas no hospital. Então decidimos fazer essa fiscalização, conversar com os trabalhadores e ouvir a direção. É nosso papel fiscalizar, cobrar e ver se o recurso público que foi aportado para esse equipamento está sendo bem aplicado”, disse Ricardo Vasconcelos.

Segundo o Ricardo, a nova direção do HU tem se mostrado pouco acessível, não estabelecendo diálogo com os parlamentares e não prestando contas dos recursos recebidos. Durante a visita, o presidente da CMA foi recebido pelo superintendente do hospital, Kleyton Bastos, e o questionou sobre o HU não ter encaminhado à Câmara solicitação de novas emendas impositivas neste ano, mesmo havendo recursos disponíveis.

Em resposta, o superintendente explicou que está há pouco tempo no cargo e desconhecia a possibilidade de solicitar esses recursos. Ele também afirmou que as verbas destinadas ao HU por meio de emendas impositivas em 2023 e 2024 foram devidamente aplicadas.

“No dia 27 de julho, prestamos conta através de um ofício que foi enviado à presidência da Câmara, informando o que já havia sido efetivamente utilizado, comprado e o que já estava na nossa casa. Solicitamos um valor adicional para uma licitação que está ocorrendo, relativa a equipamentos de tomografia. Do valor total, o único valor ainda não utilizado é o referente à tomografia, que está em licitação. Só recebemos do município a partir do momento que temos a nota fiscal. Todo processo está sendo feito cumprindo as regras, e a aplicação efetiva tem acontecido”, afirmou o superintendente.

Apesar dos investimentos viabilizados pela CMA e das afirmações do superintendente do HU, colaboradores e usuários do hospital têm buscado os vereadores para denunciar a descontinuação de serviços e as precárias condições de trabalho.

De acordo com Mafilza Gomes, técnica de enfermagem do HU, as condições de trabalho estão longe do ideal. “Tanto da parte estrutural quanto da organizacional, do funcionamento e das escalas de trabalho. Não temos um banheiro decente para acolher os acompanhantes. O servidor não tem um banheiro com chuveiro”.

Mafilza também cobrou a restauração de uma rampa localizada na clínica médica, que está interditada há seis meses. A estrutura facilitava o acesso ao prédio onde são realizados exames. “Sem essa rampa, precisamos sair do hospital, descer e ir até o local onde são feitos os exames. Os pacientes ficam expostos ao sol e à chuva. Não estamos pensando só nos servidores, mas também nos usuários, que sofrem com essa desassistência.”

Ricardo Abel, diretor sindical, considerou positiva a visita de Ricardo Vasconcelos à unidade de saúde. Segundo ele, a gestão do hospital se comprometeu a iniciar tratativas para resolver as questões levantadas.

“Ficou acordado com a superintendência que o processo de diálogo para construção de melhores condições de trabalho, de atendimento à população, a questão das escalas de trabalho vai ser iniciado. Temos uma reunião no dia 19, que já estava agendada. O saldo parece positivo. O vereador Ricardo Vasconcelos rodou o hospital e viu nossa realidade no HU de Aracaju, que não é fácil. A realidade do profissional da saúde é difícil, mas parece que vamos começar a resolver para atender melhor o povo”, afirmou Abel.

Audiência Pública

Durante a visita, Ricardo Vasconcelos convidou os colaboradores do HU para participarem da audiência pública, que será realizada no dia 27 de novembro, no plenário da Câmara Municipal de Aracaju. O objetivo é discutir melhorias para a categoria e para os usuários desse equipamento de saúde.

Foto: Luanna Pinheiro

Por Agência CMA