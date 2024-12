Presidente da CMA parabeniza governador por projeto da Universidade Estadual de SE

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), ocupou a tribuna, no grande expediente, e iniciou o discurso comentando o projeto de construção da Universidade Estadual de Sergipe, anunciado nesta segunda-feira,16, pelo governador Fábio Mitidieri (PSD). O projeto deve ser lançado no próximo ano e será viabilizado com apoio do Governo Federal.

“Quero iniciar minha fala manifestando a alegria e a satisfação de fazer parte de um partido que tem um governador comprometido com o desenvolvimento do nosso povo. O Governador anunciou a construção da Universidade Estadual”, disse Ricardo. “ Ele não fez essa promessa na campanha, mas vai entregar esse grande equipamento que vai possibilitar a tantos jovens de famílias humildes a oportunidade da inserção no mercado de trabalho por meio de um curso de graduação”.

De acordo com Ricardo, o governo estadual irá implementar a futura universidade de modo a explorar as potencialidades e particularidades de cada região do Estado. “ Não é construir uma universidade por construir e colocar cursos que o mercado já está bem atendido. É analisar onde a universidade poderá ajudar Sergipe a se desenvolver. Todos os locais onde as Universidades Federais se instalaram, se beneficiaram com o desenvolvimento de suas potencialidades, fomentando a economia e gerando emprego. É importantíssimo ter uma universidade estadual com cursos que possibilitem que o filho do trabalhador mais humilde tenha direito a ingressar em uma universidade pública de qualidade”, afirmou o presidente da CMA.

Diplomação da Justiça Eleitoral

Outro assunto em destaque na fala de Ricardo Vasconcelos é a realização da diplomação dos candidatos eleitos nas eleições municipais. A cerimônia acontece na tarde desta terça-feira, 17, no Teatro Tobias Barreto. A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e está apto a tomar posse no cargo.

“ Hoje à tarde, temos um momento muito especial para todos que foram reconduzidos e eleitos. Mas quero dizer aos que participaram e não lograram êxito que sintam-se representados por todos nós. É um momento muito simbólico, vocês fazem parte dessa grande legislatura, desse momento novo que o parlamento exige”.

Plano Diretor do Município

O presidente da CMA finalizou a participação no grande expediente cobrando a revisão do plano diretor e envio deste para o legislativo municipal. O Plano Diretor é uma lei municipal que define as regras e as estratégias para o desenvolvimento de uma cidade. Ele é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes.

“Nós precisamos a continuar a luta pelo plano diretor. Não há mais desculpas para esse plano não vir a essa Casa. É cumprir as condicionantes que a Justiça Federal determinou; as audiências públicas com os segmentos da sociedade, e enviar o projeto urgentemente. A prefeita eleita, nossa colega parlamentar, Emília Corrêa, se comprometeu a encaminhar o mais rápido possível. Eu já estou cobrando antes dela assumir. Nós precisamos urgentemente desse plano diretor revisado para que a cidade possa se desenvolver. Emília se comprometeu com todos nós, que, entre janeiro e fevereiro, vai acelerar e corrigir os problemas que foram constatados e que travaram o andamento do plano diretor”.

Foto China Tom

Por Ivo Jeremias