Presidente da CMA rebate críticas e defende atuação do Parlamento após fala de representante do Conselho Municipal de Igualdade Racial

Durante a sessão desta quarta-feira, 19/11, o vereador Ricardo Vasconcelos (PSD) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para esclarecer e rebater declarações feitas por uma representante do Conselho Municipal de Igualdade Racial de Aracaju, que participou recentemente da Tribuna Livre. Segundo o parlamentar, a fala da representante extrapolou o objetivo do espaço e atacou injustamente o trabalho dos vereadores.

Ricardo iniciou explicando que suas declarações tinham como objetivo esclarecer o ocorrido para aqueles que não acompanharam a sessão anterior. De acordo com ele, a representante fez críticas contundentes ao Parlamento, afirmando que os vereadores “não fazem nada” pelas pautas defendidas pelo Conselho, o que, segundo o vereador, não condiz com a realidade.

“Não é porque é mulher que pode vir aqui e escrachar com todo mundo. Ela disse que você não faz nada pela pauta dela, e você faz. Eu defendi você e defendi o Parlamento”, afirmou Ricardo ao se dirigir a um colega vereador que também se sentiu atingido.

O parlamentar reforçou que pautas relacionadas à igualdade racial sempre receberam apoio dentro da Casa, mas criticou a forma como a representante conduziu sua fala.

“A gente tem que acabar com isso na sociedade: utilizar algumas pautas para se vitimizar e ganhar narrativa. Racismo, igualdade, direitos, são causas sérias, abraçadas por todos aqui”, destacou.

Outro ponto citado pelo vereador foi a confusão feita pela representante ao cobrar do Legislativo ações que são de responsabilidade do Executivo.

“Ela está cobrando que a gente execute leis. A execução é do Executivo. Nosso papel é legislar, fiscalizar e cobrar, e isso nós fazemos”, esclareceu.

Ricardo relatou ainda que vários parlamentares chamaram a atenção da representante sobre o exagero das críticas e a postura adotada no uso da Tribuna Livre, cujo objetivo é dialogar e construir, não atacar.

Ao final, Ricardo fez um apelo para que os participantes da Tribuna Livre utilizem o espaço com responsabilidade.

“A Tribuna Livre é importante para ouvir a população, para pedir apoio e apresentar demandas. Não é lugar para tentar diminuir o trabalho dos vereadores”, concluiu.

Por Caroline Prata – Foto: Luanna Pinheiro