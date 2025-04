PRESIDENTE SE REÚNE COM REPRESENTANTES EMPRESARIAIS PARA DISCUTIR SOBRE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CMA

Na manhã desta terça-feira, 29, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), recebeu representantes de diversas entidades empresariais da capital para discutir a possível mudança da sede do Legislativo Municipal. Estiveram presentes líderes da CDL, Sesi, Sebrae, Fórum Empresarial, Acese, Fecomércio, entre outras instituições.

O encontro teve como objetivo principal debater alternativas para a construção de uma nova sede para a Câmara, que atualmente enfrenta sérias limitações de estrutura. Segundo Ricardo Vasconcelos, apesar de não haver intenção de sair do Centro da cidade, a atual situação do prédio impossibilita o bom funcionamento das atividades legislativas e o adequado atendimento à população.

“A estrutura da Câmara é muito limitada. A galeria, por exemplo, só comporta 25 pessoas. Não conseguimos receber movimentos sociais nem atender dignamente a população e os servidores. Estamos tentando encontrar um espaço físico que acomode bem a todos e nos permita desempenhar nosso trabalho com mais eficiência”, explicou o presidente.

Durante a reunião, o vereador também apresentou uma nova possibilidade: a realização de uma Parceria Público-Privada (PPP) com alguma construtora para viabilizar a construção de um novo prédio no próprio Centro da cidade, como forma de manter a Câmara em uma localização estratégica e historicamente simbólica.

O presidente da Acese, Maurício Vasconcelos, avaliou o encontro como positivo e destacou a importância do diálogo aberto com o Legislativo.

“Nossa luta sempre foi no sentido de que a sede permaneça na região central. Entendemos a necessidade de melhorar as instalações da Câmara, mas acreditamos que é fundamental evitar o esvaziamento do Centro. Saímos da reunião confiantes de que agora partiremos para soluções concretas, com o apoio da Prefeitura também”, declarou.

Já Elison Bonfim, presidente da CDL, reforçou o compromisso do setor empresarial com a permanência da Câmara na região central e se colocou à disposição para colaborar com a busca por alternativas viáveis.

“A reunião foi muito produtiva. Para nós, é fundamental manter a Câmara aqui, pois o Centro precisa continuar sendo um polo de circulação, negócios e serviços. Estamos juntos para ajudar a viabilizar essa permanência, seja por meio da revitalização do Palácio Inácio Barbosa ou outro espaço no entorno”, afirmou.

Os representantes também sinalizaram que irão se reunir com a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, para buscar apoio institucional. Entre as propostas discutidas, está a possibilidade de a Prefeitura ceder ou desapropriar uma área no Centro, ou ainda permitir que o Palácio Inácio Barbosa seja restaurado para abrigar a nova sede do Legislativo, com a construção de um anexo.

