Presidente da Faese, Ivan Sobral é homenageado pela Câmara de Itabaiana

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Sergipe (Faese), Ivan Sobral, recebeu Moção de Aplausos aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Vereadores de Itabaiana, por conta da realização e organização do Sealba Show no município. A entrega aconteceu na noite dessa quinta-feira (21), na sede do Parlamento Municipal, durante a cerimônia de lançamento do programa Agro 360, que reúne um conjunto de ações voltadas ao produtor rural.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Breno Gois, pontuou que a Moção é um ato de agradecimento ao desenvolvimento econômico que o Sealba Show traz para o município de Itabaiana. Ele lembrou que milhares de pessoas são atraídas para conhecer o que há de melhor no agronegócio e que Itabaiana concentra o público.

Para o prefeito do município, Adailton Sousa, o Sealba Show já se consolidou no município de Itabaiana. Ele parabenizou Ivan Sobral e destacou que é preciso ser um visionário para realização do evento.

“Ivan já mostrou que tem visão e um poder de articulação muito bom. Fazer o Sealba Show em Itabaiana, que está geograficamente no meio da região Sealba, facilita o acesso e fomenta a economia local e regional”, disse.

Para Ivan Sobral, o reconhecimento é motivador: “O Sealba Show é um sucesso. Para sua realização, tem uma equipe de trabalha incansavelmente durante todo o ano. Eu fico muito feliz em ser homenageado dessa maneira e saber que o Sistema Faese/Senar tem contribuído de forma significativa com o desenvolvimento do estado de Sergipe e também dos estados vizinhos”, finalizou.

Por Samara Fagundes