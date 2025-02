PRESIDENTE DA FNP, EDVALDO NOGUEIRA PARTICIPA DE ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E PREFEITAS EM BRASÍLIA

Presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, participa, nesta terça-feira, 11, em Brasília, da abertura do Encontro Nacional com os novos gestores municipais, eleitos para o mandato de 2025-2028.

Realizado pelo Governo Federal, por meio da Secretaria de Relações Institucionais, com o apoio da FNP e outras entidades municipalistas, o evento tem como foco fortalecer o diálogo entre os entes federativos, aproximando os órgãos governamentais dos municípios, além de facilitar o acesso a ferramentas e recursos que garantirão a continuidade das políticas públicas nas cidades.

O encontro se estenderá até quinta-feira, 13, e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de ministros. “Esta é uma iniciativa que considero muito importante e que demonstra o compromisso do Governo Federal com os municípios. Muitos gestores estão em seus primeiros mandatos e para que haja o bom andamento dos serviços prestados à população, é essencial que exista o fortalecimento das parcerias entre os entes federados. É através deste caminho de diálogo, de aproximação, que asseguramos aos cidadãos o acesso às políticas públicas com eficiência. Além disso, é uma ação que reforça o papel das prefeituras no desenvolvimento do país”, destaca Edvaldo.

Diálogo federativo

Tendo como tema central “A cidade de queremos está em nossas mãos”, o evento busca incentivar a cooperação entre os governos federal e municipais para execução de políticas públicas inovadoras, inclusivas e sustentáveis nas cidades. A expectativa é de que o evento reúna mais de 20 mil pessoas, entre prefeitos, prefeitas, vices, secretários e demais gestores.

Ao todo, estão previstas mais de 170 atividades, incluindo conferências e oficinas, que acontecerão de forma simultânea e tratarão de diversos temas considerados prioritários para os municípios brasileiros. Entre os principais assuntos estão o enfrentamento às questões climáticas; direitos humanos; cidadania e gestão local; as políticas de integração e desenvolvimento regional; segurança pública, transição energética e o pacto federativo. Também serão abordados temas fundamentais para o bom andamento das gestões municipais, como os programas do Governo Federal que estão em execução, os recursos disponíveis para os municípios, além das informações técnicas, administrativas e financeiras sobre as cidades.

O evento é coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI/PR), correalizado pela Associação Brasileira de Municípios (ABM) e apoiado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

