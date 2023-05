Presidente da FNP, prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira se reúne com o ministro das Cidades para discutir recursos para o transporte público

Presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, nesta segunda-feira, 15, em Brasília, com o ministro das Cidades, Jader Filho. Na audiência, da qual também participaram outros prefeitos de capitais, eles debateram sobre o transporte público e as medidas urgentes que precisam ser adotadas para socorrer o sistema, que enfrenta grave crise. Ficou definida a instituição de um grupo de trabalho, formado por gestores indicados pela FNP e técnicos da pasta ministerial, para avançar em uma nova proposta única para o financiamento do transporte coletivo.

“Foi uma reunião muito positiva e que representou grande avanço, pois o ministério se dispôs a debater a construção de uma proposta consensual, para o socorro ao transporte coletivo. Esta é uma pauta de grande urgência, sobre a qual temos nos debruçado diariamente, e que tem sido uma prioridade para a FNP, pois entendemos que, somente com a união dos entes federativos, será possível enfrentar essa grave crise do sistema de transporte público coletivo. Sem a ajuda do governo federal, não conseguiremos vencer este problema, que aflige a todos. Por isso é tão fundamental que todos se unam para que possamos encontrar uma saída rápida.Portanto, foi uma reunião importante, diante de um assunto tão urgente para a nossa população”, destacou Edvaldo.

Na reunião, os prefeitos reforçaram o pleito para pagamento de subsídio, pelo governo federal, em 2023 e 2024. Os gestores debateram com o representante do governo federal e com os técnicos do Ministério das Cidades como seria aplicado o subsídio, com regras criteriosas e um estudo sobre o sistema.

Ao final, um grupo de trabalho, composto por prefeitos que integram a Frente Nacional e técnicos da pasta, foi formado para aprofundamento do tema e a definição de uma pauta única sobre o subsídio. Foram indicados pela entidade municipalista os prefeitos de Salvador, Bruno Reis, de Porto Alegre, Sebastião Melo, além do presidente do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana e superintendente de Transportes e Trânsito de Aracaju, Renato Telles, e do secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre.

“É importante entendermos o tamanho do problema, com clareza, para que o ministério possa trabalhar esta pauta. Precisamos fechar uma ideia e trabalhar por ela, para unir esforços e chegarmos a um consenso, estabelecendo as contrapartidas e buscando a melhoria do sistema”, pontuou o ministro Jader Filho.

Prioridade máxima

A busca por soluções para enfrentar a crise do sistema de transporte público do país, tem sido uma prioridade máxima da FNP. Somente este ano, esta foi a segunda audiência da diretoria da FNP com o ministro das Cidades para tratar sobre a crise do transporte público do país. A primeira, ocorreu no dia 8 de março, quando os representantes dos municípios brasileiros relataram preocupação com a problemática, agravada em virtude da pandemia no novo coronavírus. À época, a comitiva lembrou a atuação efetiva da Frente Nacional para recompor emergencialmente o orçamento da área e ressaltou que, foi a partir desta mobilização, que a Emenda Constitucional 123/2022, que destinou R$ 2,5 bilhões para financiar a gratuidade dos idosos no transporte público, foi aprovada.

Participaram da reunião os prefeitos de Salvador/BA, Bruno Reis, de Porto Alegre/RS, Sebastião Melo, de João Pessoa/PB, Cícero Lucena, de Ribeirão Preto/SP, Duarte Nogueira, e o presidente do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana, que é superintendente de Transportes e Trânsito de Aracaju, Renato Telles.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA