Presidente da FNP, Edvaldo Nogueira se reúne com ministro Wellington Dias: vamos unir forças por um Brasil sem fome e com emprego

O prefeito Edvaldo Nogueira foi recebido, na manhã desta terça-feira,16, pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. No encontro, eles trataram de uma série de iniciativas com foco no combate à pobreza, inclusão de novas famílias no Bolsa Família e em programas sociais oferecidos pelo governo federal, além do apoio à qualificação profissional e ao empreendedorismo das pessoas em situação de vulnerabilidade social. A secretária Nacional de Renda e Cidadania, Eliane Aquino, participou da reunião.

“Tivemos uma reunião muito importante. Especialmente neste momento em que vivemos, é fundamental que possamos trabalhar para melhorar a empregabilidade no país, garantindo às pessoas que são assistidas por programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família, não apenas essa contribuição mensal, mas, sobretudo oportunidades no mercado de trabalho. Para isso, é necessário que os entes federativos, prefeituras, governos estaduais e federal, se unam para que possamos encontrar os mecanismos para fazer esse movimento, servindo como uma porta de entrada para um novo mundo a essas pessoas. Nós queremos assegurar a execução desses programas, mas queremos, ainda mais, preparar essa parcela da sociedade para buscar o seu próprio futuro, transformando o futuro do Brasil. Vamos nos somar, dar as mãos, para construir um país melhor”, destacou Edvaldo, que preside a Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

Neste sentido, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, reiterou que o governo federal já possui um plano de ação voltado para a qualificação profissional e para a inclusão socioeconômica da população mais carente. O ministro acrescentou, ainda, que, durante a agenda com Edvaldo, houve um entendimento para a celebração de duas iniciativas, “uma com relação à Aracaju, dentro do projeto ‘Brasil Sem Fome’, e outra para os municípios”.

“Vamos trabalhar para que a gente tenha a celebração de dois entendimentos: um em relação a uma Aracaju sem fome, dentro do projeto ‘Brasil Sem Fome’, e outra no âmbito nacional, para que possamos fortalecer o olhar para o público que recebe o Bolsa Família. Essas pessoas, que estão no Cadastro Único, são pessoas qualificadas, com experiências empreendedoras e que só precisam de uma oportunidade de emprego ou para o empreendedorismo para que possam prosperar. Então, é justamente o que queremos. Também temos o objetivo de celebrar um impacto pela inclusão socioeconômica e vamos trabalhar porque sei que Edvaldo é um prefeito comprometido que gosta do seu povo e que, como presidente da FNP, trabalha com o mesmo comprometimento pelos municípios”, disse o ministro.

