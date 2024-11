PRESIDENTE DA FNP, EDVALDO PARTICIPA DE ENCONTRO DO U20 NO RIO DE JANEIRO PARA DISCUTIR A AÇÃO CLIMÁTICA

O prefeito Edvaldo Nogueira, na condição de presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), participa, nestes sábado, 16, e domingo, 17, no Rio de Janeiro, do Urban20 (U20), evento que reúne gestores de todo o mundo, para discutir ação climática, desenvolvimento sustentável e governança global. O encontro, que conta com a presença de delegações de mais de cem cidades, acontece concomitantemente ao G20 Social, evento que objetiva ampliar a atuação de atores não-governamentais nas atividades e nos processos decisórios do G20. Esta é a primeira vez que a Urban 20 ocorre às vésperas da Cúpula de Líderes do G20. Edvaldo iniciou a sua participação no evento em uma mesa temática, ao lado da prefeita de Paris, Anne Hidalgo.

Para o gestor de Aracaju, a realização do U20, durante o G20 Social, é uma excelente oportunidade para que os municípios sejam protagonistas nas discussões sobre as questões climáticas que afetam o planeta. “Este é um momento muito importante em que se discute o futuro das cidades e, notadamente, as questões climáticas. É uma iniciativa que coloca os municípios no centro dos debates sobre as pautas mais atuais para que nós, gestores, sejamos, cada vez mais, os personagens principais nesta busca por soluções efetivas. É preciso que haja interconectividade e uma ação conjunta entre os governos federal, estadual e municipal para que haja uma governança global justa, focada em resolver os problemas”, destacou Edvaldo.

O presidente da FNP salientou também a importância do Brasil aderir ao compromisso firmado com a assinatura do Federalismo Climático “para a construção de um futuro melhor para a sociedade”. “Estamos vendo como as mudanças climáticas têm impactado as cidades e isso exige uma ação imediata. O Brasil assinou a ideia do federalismo climático, dando aos municípios um papel importante para avançar ainda mais. Por isso, apoiamos a Champ como um elemento capaz de catalisar e de organizar os municípios brasileiros para que, juntamente com o governo federal, possamos dar passos significativos na construção de um projeto de programa ambiental em resposta às alterações climáticas, do ponto de vista da resiliência, mas também da economia, com a geração de emprego e renda”, frisou.

O U20

Criado em 2017, o U20 surgiu com a finalidade de facilitar o envolvimento entre o G20 e as cidades, além de ampliar as discussões urbanas na agenda de cooperação internacional. A iniciativa estabelece um fórum para o desenvolvimento de uma mensagem coletiva, que envolva os países participantes.

Copresidida pelas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, a conferência global é promovida pelo C40 (grupo das 40 grandes cidades para a liderança climática) e pela organização Cidades e Governos Locais Unidos (UCLG). Cerca de 87 prefeitos e autoridades municipais participam do evento, juntamente com as delegações de mais de 100 cidades do mundo.

Entre as autoridades que participam do U20 estão os prefeitos de Paris, Barcelona, Milão, Istambul, Helsinque, Phoenix, Montreal, Freetown, Joanesburgo, Medellin, Montevidéu, entre outros. Também estão presentes autoridades de Londres, Nova York, Buenos Aires e Cingapura, entre vice-prefeitos e conselheiros das prefeituras.

