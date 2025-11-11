Presidente da Fundat faz apelo aos vereadores pela destinação de emendas

A Câmara Municipal de Aracaju recebeu a presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), Melissa Rollemberg, na manhã desta terça-feira (11/11), no plenário da Casa Legislativa. A gestora ocupou a tribuna para ressaltar a importância da instituição para o município.

Segundo a presidente da Fundat, a instituição tem mostrado ações reais e concretas, apesar do orçamento ínfimo. Ela destacou a entrega de unidades de qualificação profissional em bairros estratégicos para a população, como Porto Dantas, 17 de Março e Santos Dumont, além da unidade do Santa Maria, que estava em situação precária e passou por melhorias, mesmo diante da falta de recursos. “Fizemos da unidade do Santa Maria uma estrutura mais digna para a população, mudamos de local, reduzimos custos, fomos também até o Mosqueiro e temos avançado nesse sentido”, afirmou.

Melissa Rollemberg também chamou a atenção dos parlamentares para o fato de que o orçamento da Fundat tem sido destinado apenas à manutenção. “Nós temos dificuldade de avançar por conta de maquinários e das próprias unidades, que precisam ser revitalizadas. Precisamos reativar o Jardim Esperança e o 17 de Março. São três prédios bem centralizados, que poderiam servir à comunidade para que, assim, possamos crescer mais”, enfatizou.

Por fim, a gestora salientou que o estado de Sergipe alcançou o segundo lugar em empregabilidade, mesmo diante das dificuldades enfrentadas. “Se nós tivéssemos destinação de verbas para caminhar melhor, com certeza teríamos outro destino para o nosso povo carente”, afirmou, ao destacar que conta com a colaboração dos vereadores para a destinação de emendas. “Gostaria muito da atenção de vocês para que o nosso orçamento possa contar com as emendas parlamentares, porque vocês são os fiscalizadores e, inclusive, podem ir lá averiguar o que nós estamos fazendo — os dados demonstrados, as unidades. Cada certificado que é recebido representa uma esperança de oportunidade para aquele povo”, concluiu.

O presidente da Casa, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), agradeceu a presença de Melissa Rollemberg e afirmou que ela pode contar sempre com o apoio dos vereadores da Câmara Municipal de Aracaju.

Por Fernanda Nery – Foto: Luanna Pinheiro