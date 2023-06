Presidente da OAB/SE determina a realização de audiência pública sobre a crise na Fundação Hospitalar de Sergipe

Na manhã desta terça-feira (20), o Presidente da OAB/SE, Danniel Alves Costa, determinou a realização de audiência pública para discutir a crise envolvendo a FHS.

Além da audiência pública, também foi determinado que a procuradoria-geral promova a reinclusão da OAB na Ação Civil Pública que trata da Fundação e realize uma reunião emergencial com o setor jurídico da FHS.

De acordo com o Presidente, é importante que a OAB acompanhe de perto todo o processo envolvendo a Fundação: “a crise da FHS chegou ao nosso conhecimento diante da insegurança de tantos colaboradores da saúde e dos advogados que lá atuam. A OAB vai acompanhar de perto todos os passos a partir de agora, porque temos a responsabilidade de colaborar da melhor forma possível”.

Danniel Costa ressaltou ainda a necessidade de dialogar com todos os órgãos, entidades e estabelecimentos envolvidos, além de debater o tema com o Governo do Estado para entender melhor quais seriam as soluções mais eficientes para evitar eventual colapso no sistema de saúde em Sergipe.

Na semana passada, o Presidente da OAB/SE determinou a elaboração de parecer por parte da Comissão de Direito Médico e Saúde, que foi concluído nesta segunda-feira, dia 19/06, opinando pela reinclusão da OAB na Ação Civil Pública.

Com o despacho do Presidente, a Comissão de Direito Médico e Saúde deverá designar uma data para a realização da audiência pública, que será aberta à advocacia e à sociedade.

