PRESIDENTE DA REDE PRIMAVERA, DR. WAGNER BRAVO, RECEBE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO, EM CERIMÔNIA NA ALESE

A Assembleia Legislativa de Sergipe, realizou na tarde do dia 17 de outubro, a solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar, ao presidente da Rede Primavera, Dr. Wagner Bravo. A honraria foi proposta pelo deputado estadual Cristiano Cavalcante (UB). Criada em 1998, a Medalha é a mais alta honraria do Poder Legislativo Sergipano, destinada a pessoas e entidades por seus serviços e contribuição para o engrandecimento do Estado, seu desenvolvimento econômico, social e cultural.

Prestigiaram a cerimônia, compondo a mesa de honra, o deputado Cristiano Cavalcante, o secretário-geral da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque, o vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, o vice-presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Etélio de Carvalho Prado Júnior, a presidente do Tribunal de Contas do Estado e ex-deputada estadual, conselheira Suzana Azevedo, e o promotor de Justiça e diretor do GAECO, Manuel Cabral Machado Neto, que representou na ocasião o procurador-geral de Justiça, doutor Nilzir Soares Vieira Jr..

Também participaram da cerimônia a secretária municipal de Saúde de Aracaju, Débora Leite, representando a prefeita da capital, Emília Corrêa, além do secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo, a deputada federal, Katarina Feitosa, o ex-governador de Sergipe, Dr. Gilton Garcia, o ex-senador da república, Eduardo Amorim, a desembargadora da Justiça Federal em Sergipe, Vilma Amorim, superintendentes, diretores, colaboradores da Rede Primavera, familiares e amigos.

O deputado, Cristiano Cavalcante, presidiu a sessão e em um breve discurso, falou sobre a trajetória do homenageado e do seu legado de trabalho e dedicação que inspira a todos. “Dr. Wagner é um grande homem, médico, empreendedor, visionário, e que sobretudo contribui muito com o crescimento da medicina no estado de Sergipe. Ele não apenas gera emprego e renda, como também leva dignidade e acesso à saúde de qualidade a milhares de sergipanos. O seu olhar humano e humilde, a forma como acolhe as pessoas, o compromisso com o bem-estar coletivo, são marcas que o distinguem como profissional e como cidadão. É uma homenagem justa, legítima e mais do que merecida”

Bastante emocionado, Dr Wagner iniciou agradecendo a honraria e a presença de todos. “Recebo essa homenagem com imensa emoção e, confesso, com surpresa. Tenho uma vida voltada ao trabalho, ao cotidiano dos desafios médicos e administrativos, e não costumo acompanhar premiações ou eventos do tipo. Mas compreendo profundamente o valor simbólico e institucional da Medalha do Mérito Parlamentar. Por isso, me sinto profundamente honrado. Hoje foi um dia de reflexão para mim. Ao parar e olhar para trás, revivi etapas da minha trajetória, vi os rostos dos amigos, da família, dos colaboradores — pessoas que caminharam comigo. Eu me reconheço como um homem abençoado, pois ninguém faz nada sozinho. Tudo o que conquistamos só foi possível graças a essa corrente de profissionais que deram as mãos, dia após dia, para construir o que é hoje a Rede Primavera. Digo sempre que eu faço o que muitos não fazem, mas que muitos fazem o que eu não saberia fazer. O sucesso da Rede Primavera é fruto dessa união, dessa soma de talentos, dedicação e princípios. Por isso, essa homenagem não é apenas minha: ela pertence a cada colaborador, cada médico, cada enfermeiro, cada técnico, cada familiar e amigo que esteve ao meu lado nessa caminhada. Agradeço imensamente ao deputado Cristiano Cavalcante, um jovem político promissor, que enxerga valor nas histórias que edificam Sergipe. Receber essa honraria por meio de alguém com visão e compromisso me emociona ainda mais. É um momento muito especial da minha vida e a da minha família. Muito obrigado a todos”, concluiu.

O empresário Luciano Barreto, sogro do homenageado, ressaltou a determinação e o mérito pessoal de Dr. Wagner Bravo. Em suas palavras ele disse que a concessão desta medalha é mais do que uma homenagem pessoal, é o reconhecimento da sociedade sergipana ao esforço de um homem que transformou um sonho em realidade, que começou do zero, enfrentou dificuldades, superou barreiras, e nunca perdeu a fé naquilo que fazia. “Como sogro, claro, tenho uma admiração pessoal. Mas como empresário e cidadão sergipano, posso afirmar que Wagner Bravo é um exemplo de que com coragem, competência e honestidade. Deixo meu abraço em nome da minha esposa, Maria Celi e da minha família aqui presente”, enfatizou.

Sobre o homenageado

Nascido em 1951, em Propriá, Dr. Carlos Wagner Bravo de Oliveira é um homem à frente de seu tempo. Aos 17 anos, já cursava a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Especializou-se no Campus da Universidade de São Paulo e optou pela ginecologia e obstetrícia, sendo o responsável por trazer para Sergipe o primeiro aparelho do ultrassom do Estado e o terceiro de todo o Nordeste.

Em 1984, inaugurou a Clínica Diagnose, oferecendo, além da ultrassonografia, serviços como citologia e colposcopia, Raio X, além de um laboratório de análises clínicas. A partir de 1996, expandiu os serviços com novas unidades, estruturando a Rede Primavera que, hoje, reúne o Hospital Primavera, Hospital do Coração e mais seis clínicas médicas e laboratoriais, fruto da determinação, do foco e da visão empreendedora do seu idealizador.

Texto e foto assessoria