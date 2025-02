PRESIDENTE DO CFC, SERGIPANO AÉCIO DANTAS ASSUME A PRESIDÊNCIA DA UCALP PARA O BIÊNIO 2025-2026

O presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Aécio Dantas, assumiu, no último dia 11 de fevereiro, a presidência da União dos Contabilistas e Auditores de Língua Portuguesa (Ucalp). No biênio 2025-2026, o sergipano estará à frente do Conselho Diretivo da entidade, cuja estrutura também é formada por um Conselho Fiscal. “Assumo essa presidência com orgulho e honra. Essa é uma entidade nova, mas criada com um propósito muito importante. Vejo a Ucalp como um ambiente de compartilhamento de boas práticas.

Por isso, o planejamento estratégico da gestão que se inicia se baseará em dois eixos: um olhar para as entidades que integram a união e um olhar mais externo, que alcance os profissionais contábeis de todas as nações aqui representadas”, apontou Aécio.

O presidente empossado também destacou a experiência brasileira com a recente aprovação dos normativos contábeis sobre sustentabilidade, ratificando que o CFC está à disposição da Ucalp e das demais entidades membros para uma atuação conjunta.

O Conselho Diretivo, além de Aécio, contará também com os vice-presidentes Virgílio Macedo e Cristina Silvestre. Macedo representa a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, de Portugal, enquanto Cristina representa a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola.

Já o Conselho Fiscal da Ucalp terá como presidente Paula Franco, da Ordem dos Contabilistas Certificados, de Portugal; e como vogais atuarão Carlos Amaral, da Comissão Profissional dos Contabilistas de Macau, e Hamilton Barros, da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas e Auditores de São Tomé e Príncipe.

Conheça a entidade

A Ucalp é uma associação sem fins lucrativos, formalizada em setembro de 2019, que congrega as entidades reguladoras, de base, das profissões de contabilista e de auditor, nos países ou regiões de língua portuguesa, e tem sede em Lisboa.

A missão da entidade é reforçar o interesse público dos profissionais de língua portuguesa e as relações entre estes profissionais e as suas economias.

Além do CFC, integram a Ucalp o Instituto de Auditoria Independente do Brasil (Ibracon), a Comissão Profissional dos Contabilistas de Macau (CPC), a Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM), Ordem dos Contabilistas Certificados de Portugal (OCC), Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola (OCPC), Ordem Profissional de Auditores e dos Contabilistas de Cabo Verde (OPACC), Ordem dos Revisores Oficiais de Contas de Portugal (OROC) e Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas e Auditores de São Tomé e Príncipe (OTOCA).

Texto e foto assessoria