PRESIDENTE DO CIDADANIA ARACAJU, CECÍLIA MARQUES, MINISTRA PALESTRA ‘A POLÍTICA E O PAPEL DA MULHER

Dentro da programação da campanha ‘Outubro Rosa, a presidente do Cidadania Aracaju, Cecília Marques, que também é mentora de mulheres e empreendedora, ministrou a palestra ‘A política e o papel da mulher’ na Igreja Evangélica Independente nesta segunda-feira, 20 de outubro.
Na oportunidade, Cecília inspirou o público feminino a viver com autoestima elevada, confiança e propósito, unindo fé e desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e ainda reforçou a importância da participação da mulher no cenário político.
Texto e foto assessoria