Aracaju, 21 de outubro de 2025
PRESIDENTE DO CIDADANIA ARACAJU, CECÍLIA MARQUES, MINISTRA PALESTRA ‘A POLÍTICA E O PAPEL DA MULHER

Dentro da programação da campanha ‘Outubro Rosa, a presidente do Cidadania Aracaju, Cecília Marques, que também é mentora de mulheres e empreendedora, ministrou a palestra ‘A política e o papel da mulher’ na Igreja Evangélica Independente nesta segunda-feira, 20 de outubro.

Na oportunidade, Cecília inspirou o público feminino a viver com autoestima elevada, confiança e propósito, unindo fé e desenvolvimento pessoal,  empreendedorismo e ainda reforçou a importância da participação da mulher no cenário político.

Texto e foto assessoria

