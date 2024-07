PRESIDENTE DO CRE SERGIPE ENTREGA À DEPUTADA KATARINA PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DA LEI QUE TRATA DAS ENGENHARIAS

Presidente do Crea-SE entrega à deputada federal Katarina Feitoza proposta de adequação da Lei que trata das engenharias e da agronomia

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE), engenheiro Dilson Luiz, recebeu, na sede do órgão, a deputada federal Katarina Feitoza. No encontro, nesta sexta-feira (26), esteve em pauta a gestão do presidente do Crea-SE e o mandato da deputada.

Ao final do encontro, o presidente do Crea-SE entregou à deputada a proposta de adequação da Lei 5.194/66, que trata das engenharias e da agronomia.

Segundo Dilson Luiz, a Lei é do ano de 1966 e precisa passar por mudanças, que tenham como referência o momento atual. Ele também agradeceu o apoio da deputada federal Katarina Feitoza, que se comprometeu em defender esta pauta no Congresso Nacional.

“Conto com a deputada para elevarmos a engenharia do nosso país. Hoje demos um passo muito importante na contribuição desta pauta. Tem uma frase que foi criada no Fórum Norte Nordeste dos presidentes de Crea’s, que aconteceu em abril no Acre, e que o governador Gladson Cameli adotou e que diz assim: ‘quer levar uma pauta a sério, leve a engenharia a sério”, pontuou.

Para a deputada, a visita ao Crea-SE foi a oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho do Conselho e sobre as demandas das profissões que estão ligadas ao Sistema Confea/Crea.

“O presidente Dilson como engenheiro, conhece bem as demandas e as problemáticas da área. Nós sabemos que sem a engenharia esse país não se move. Pode contar com o meu mandato na atualização da Lei e também no andamento de outras demandas. Vamos lutar pelas engenharias do nosso país. Sergipe vai ser destaque nessas questões”, finalizou.

Fonte assessoria – foto: Arthur D’Avila