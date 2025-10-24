Presidente do Podemos nega que André Moura esteja articulando o partido para Valmir de Francisquinho

De acordo com o presidente do Podemos em Sergipe, Zeca da Silva, a informação de que André Moura esteja articulando o partido para Valmir de Francisquinho não procede.

Na manhã desta sexta-feira (24), o presidente reforça que mantém diálogo constante com o pastor Everaldo, vice-presidente nacional da sigla, e na nossa última conversa ele me disse que não tinha nada confirmado sobre mudanças na direção do nosso partido.

Zeca lembra que é secretário de Estado no governo Fábio Mitidieri e que seu grupo está engajado com o projeto de reeleição do governador. “André é um aliado de primeira hora do governador Fábio e de forma alguma estaria articulando algo contra sua reeleição. Portanto, a informação não procede e não tem fundamento”, pontuou.

Com informações da assessoria do Podemos Sergipe