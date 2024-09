PRESIDENTE DO SINDISAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DEFENDEM AUTONOMIA DO SAAE

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores a Indústria da Purificacão e Distribuição de Água (SIndisan), Silvio Ricardo de Sá, e o vice-prefeito de Carmópolis, Hyago França, estiveram reunidos hoje, em Aracaju.

Ambos os representantes de suas instituições têm em comum a defesa intransigente da autonomia do Saae e, portanto, discordam do programa de privatização do governo do estado em relação aos serviços de distribuição de água e esgotamento sanitário da Deso e de algumas repartições municipais.

Segundo o presidente Sérgio Sá “o programa de privatização da Deso não é positivo para os servidores públicos e nem para os consumidores sergipanos.

O Sindisan atua de forma concreta para combater a privatização e defender o superior interesse público”

Já o vice-prefeito de Carmópolis, Hyago França, reafirma a posição da prefeita Esmeralda Cruz e da Câmara Municipal de Vereadores: “o nosso povo não quer que o Saae seja leiloado e, através dos poderes Executivo e do Legislativo municipais já tomou a sua decisão irrevogável. O SAAE de Carmópolis não sai, ponto final” – declarou.

A reunião do presidente do Sindisan, Silvio Ricardo de Sá, e do vice-prefeito de Carmópolis, Hyago França, foi realizada hoje (2/9) na sede do sindicato e na presença do advogado Joe Igor, assessor jurídico da entidade sindical.

Fonte e foto assessoria