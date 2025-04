PRESIDENTE DO TCE/SE CUMPRE AGENDA INSTITUCIONAL NO TCU E TRATA DE DUPLICAÇÃO DA BR-101 EM SERGIPE

A presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), conselheira Susana Azevedo, cumpriu agenda institucional em Brasília nesta terça-feira, 29, com visita ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Na ocasião, foi recebida pelo presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, com quem tratou da necessidade de atuação articulada para o avanço das obras de duplicação da BR-101 em Sergipe.

A proposta, sugerida recentemente pelo conselheiro José Carlos Felizola em sessão plenária, é que o TCU, o TCE/SE e o Ministério dos Transportes estabeleçam uma mesa de consensualismo para definição de cronograma, empresas envolvidas e estratégias de acompanhamento, garantindo maior eficiência e transparência no andamento da obra.

Durante o encontro, Susana Azevedo também aproveitou para convidar o ministro Vital do Rêgo para proferir palestra na I Jornada Jurídica, evento promovido pelo TCE/SE e previsto para o segundo semestre de 2025.

Ainda no TCU, a conselheira se reuniu com o ministro Antônio Anastasia, que já confirmou presença na programação da Jornada Jurídica, cujo foco estará no aprofundamento técnico e institucional de temas relacionados à administração pública e ao controle externo.

“Foram encontros muito produtivos, que reforçam os laços entre os tribunais de contas e fortalecem o trabalho colaborativo em defesa da boa governança”, destacou a conselheira Susana Azevedo.

Ascom TCE – Foto: Antônio Leal (TCU)