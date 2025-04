PRESIDENTE DO TCE/SE DISCUTE PROGRAMA DE INTEGRIDADE EM VISITA AOS TRIBUNAIS DE CONTAS DA BAHIA

A presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), conselheira Susana Azevedo, esteve nesta segunda-feira, 31, em Salvador, onde realizou visitas institucionais ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) e ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA).

Na ocasião, foi recebida pelos presidentes das Cortes, conselheiros Marcus Presidio (TCE/BA) e Francisco Netto (TCM/BA).

Durante os encontros, foram discutidas iniciativas voltadas ao fortalecimento da integridade na gestão pública, com destaque para o programa de integridade do TCM/BA, que tem como objetivo prevenir atos de corrupção, promover a governança responsável e validar a eficácia da aplicação dos recursos municipais.

As reuniões contaram ainda com a participação dos conselheiros Mário Negromonte (TCM/BA) e Inaldo Araújo (TCE/BA), além da diretora-geral do TCE/SE, Roberta Roberti, e da auditora de controle externo I, Sumaia Campos.

A visita reforça o intercâmbio entre os Tribunais de Contas e a busca por boas práticas no controle da administração pública.

Texto e foto Por DICOM/TCE