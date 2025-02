PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SERGIPE ENTREGA CONTAS DE GESTÕES ANTERIORES DO GOVERNO À ALESE

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu na manhã desta quarta-feira (26) a visita da presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), conselheira Susana Azevedo. A visita teve, por finalidade, entregar as contas de gestões anteriores do Governo de Sergipe para que possam ser analisadas pelo Poder Legislativo.

“O Tribunal de Contas já fez a análise técnica e agora cabe à Assembleia Legislativa julgar as contas de 2010 e 2016. As contas dos outros ex-governadores estão quase prontas e, agora em 2025, acredito que o Poder Legislativo vai poder julgar para que realmente possamos colocar em dia, atendendo o que a Constituição”, ressalta.

A conselheira Susana Azevedo explicou que, quando são instruídas e apreciadas no mesmo ano da gestão, podem ser descobertas algumas inconformidades que podem ser reparadas, para que não aconteçam no ano seguinte. “Então esse trabalho serve até mesmo como preventivo para que o dinheiro público seja muito bem aplicado; se tiver alguma inconformidade, o Tribunal de Contas já vai orientar a equipe do Governo para que possa melhorar, por isso é muito bom julgar as contas no ano, para que possíveis mudanças sejam feitas”, reitera.

O presidente Jeferson Andrade destacou a visita da presidente do TCE juntamente com sua equipe. “A gente fica muito feliz em receber a presidente do Tribunal de Contas aqui na Assembleia, uma ex-deputada de vários mandatos, uma amiga e uma pessoa que tá fazendo muito pelo TCE. Ela veio trazer duas contas de ex-governadores e é uma honra recebê-la e só tenho a elogiar a gestão dela e a luta em prol dos mais necessitados e dos direitos das mulheres”, afirma.

Também estiveram presentes na reunião, realizada no Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa de Sergipe. o diretor-geral da Alese, Ricardo Garcez, e o secretário-geral da Mesa Diretora, Igor Albuquerque.

Por Aldaci de Souza – Foto: Jadilson Simões