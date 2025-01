Presidente Jeferson Andrade recebe a deputada Kitty na Alese

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), recebeu a deputada, recém-empossada, Kitty Lima (Cidadania), nesta terça-feira, 7, para uma conversa em visita de cortesia. A parlamentar assumiu o cargo após a saída de Doutor Samuel Carvalho (Cidadania) que foi eleito prefeito de Nossa Senhora do Socorro nas últimas eleições municipais.

“É uma grande amiga, uma parceira, fez um trabalho excelente agora no Governo do Estado, e volta à sua Casa, com muita alegria, com a sua simpatia, com seu jeito único de ser e a gente fica muito feliz pela grande deputada que ela foi. Tenho certeza que contribuirá muito para o estado de Sergipe, principalmente com a causa animal e com outras causas que a deputada Kitty sempre defende com muita veemência, com muito rigor, e a gente fica muito feliz de ter uma parceira, uma amiga e um excelente profissional aqui na nossa Casa. É uma defensora árdua da sua causa, principalmente da causa feminina também, além da causa animal. Ela traz alegria, traz simpatia, mas também traz causas muito importantes para defender na população sergipana”, afirmou o presidente.

O vice-presidente, deputado Garibalde Mendonça (PDT), participou da reunião. Ele destacou a forma alegre de a parlamentar trabalhar. Ele disse ainda que se trata de uma boa companheira para tratar dos assuntos que interessam aos sergipanos.

“É mais uma mulher aqui na Assembleia e para a gente é um prazer muito grande. Kitty me deu o prazer de ser colega dela aqui, passamos quatro anos juntos na Assembleia e só foi alegria para nós, com esse jeito dela irreverente, principalmente em defesa da causa animal, tenho certeza que vai somar. É uma grande parceira, uma grande colega, eu desejo a ela sucesso, que Deus proteja nessa nova caminhada dela, voltando a sua Casa e tenha certeza que quem ganhará com isso é o povo sergipano”, declarou.

Kitty Lima esteve ocupou uma cadeira na Alese entre os anos de 2019 a 2022. A partir de então, ela assumiu a Superintendência de Proteção Animal do Estado enquanto ficou na suplência para deputada estadual. A causa animal é sua principal bandeira de defesa.

“Quem acompanhou minha estadia aqui viu como eu sou agitada, quando eu não gosto, eu falo mesmo, argumento, vou pra cima, é meu jeitinho, mas porque vou com o coração. Eu sou muita emoção, então isso voltou para a Alese, pode ter certeza que isso aqui vai ficar badalado. A gente está com projetos que agora estão sendo executados. Quando eu cheguei na Alese, eu estava na luta para que eles existissem, como o Castramóvel e o banco de ração, e agora eles estão sendo executados através da superintendência de proteção animal que eu assumi quando eu saí daqui e volto deixando tudo encaminhado. Está vindo aí a distribuição de ração para ONGs e protetores, o Pet de Saúde, ou seja, agora no estado todo a gente vai ter clínicas conveniadas para dar atendimento, castração, cirurgias e exames gratuitos para os animais. Isso é um sonho e todo mundo acompanhou que essa foi minha luta aqui, então agora é o momento de executar e volto para a Casa executando, em parceria agora com o Estado, essas ações que são tão importantes e complementando, tem muito projeto meu que ainda estava aqui guardadinho, esperando a protetora dos animais chegar para que possam ser debatidos”, falou.

A deputada assegurou que os sergipanos podem aguardar um mandato atuante. A parlamentar disse que outras causas serão levantadas por ela na Tribuna para que os cidadãos possam ter melhor qualidade de vida.

“Com muito assunto, informação, transparência, mostrando o que eu não gosto e que a população mostra para mim, denunciando. A gente gosta de um mandato ativo, eu não gosto de ficar em gabinete, eu sou ansiosa, gosto de estar nas ruas conversando, então pode ter certeza, teremos gabinete itinerante, e não só falando de causa animal, que é a causa do meu coração, espero estar também na frente parlamentar em defesa da mulher, como sempre estive, recebendo outras pautas a exemplo das mães atípicas que estão me procurando e eu vou recebê-las de braços abertos, sou mãe também, eu sei como é a dificuldade. Saúde mental é um ponto que eu não vou abrir mão, assim como o esporte, eu sou esportista inclusive pratico atualmente representando o estado fora de flag futebol, fui convocada para a seleção Nordeste, então tem muita coisa aí. Eu sou assim: 1000 em uma”, acrescentou.

Kitty Lima se une a partir de agora a outras cinco deputadas nesta legislatura, composta por 24 parlamentares no total. “A gente quer unir forças. As mulheres precisam estar unidas aqui nesta Casa para que possa também trazer mais. O sonho, acho que não só meu como delas também, é que a gente chegue pelo menos no meio a meio, a gente tem que estar igualitária aqui no número das cadeiras porque a gente sabe que, como a gente tenha sensibilidade para projetos como as mães atípicas, como o abuso sexual contra mulheres, que a gente tem que combater, várias coisas que só uma mulher sabe o que é que está defendendo”.

Solenidade

Ao final da reunião ficou previsto que no dia 16 de janeiro, às 11hs, ocorrerá a solenidade oficial de posse da deputada Kitty Lima (Cidadania).

Fotos: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Wênia Bandeira