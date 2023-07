Presidente Lula sanciona Projeto de Lei do deputado federal  João Daniel: “Vitória da luta pela água”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.619/23, que inclui a Caminhada da Água como evento ambiental comemorativo do Dia Mundial da Água, que ocorre anualmente no dia 22 de março. A norma é oriunda do Projeto de Lei nº 10330/18, do deputado federal João Daniel (PT-SE), cuja aprovação se deu na Câmara dos Deputados em 2021.

No texto do projeto, João Daniel chamou a atenção para a iniciativa Caminhada da Água, que ocorre anualmente em Aracaju. Organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de Água e Serviços de Esgotos do Estado de Sergipe (Sindisan), o ato leva centenas de pessoas às ruas todos os anos com o intuito de conscientizar a população sobre a importância da universalização da água e da atuação das empresas estatais de abastecimento neste processo.

“Fiquei muito feliz com a sanção dada pelo presidente Lula, pois esta caminhada é um momento muito simbólico na luta pela universalização em Aracaju e em todo o Estado de Sergipe. É uma vitória da luta pela água”, comemorou João Daniel.

Texto e imagem assessoria