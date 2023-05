Prestes a ser votado na Câmara, projeto da deputada Yandra Moura sobre autismo repercute na imprensa nacional

Com a inclusão do Projeto de Lei nº 507/2023 de autoria da deputada federal Yandra Moura (União) na pauta de votação no Plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (10), a equipe de reportagem da emissora de televisão Band News procurou a parlamentar para uma entrevista com mais detalhes sobre o projeto.

O objetivo do PL é que o laudo médico pericial que ateste deficiência de caráter permanente não transitória, e as requisições médicas para o seu tratamento e/ou acompanhamento, passem a ter validade por prazo indeterminado. “Esse laudo é burocrático e tem um custo alto. A exigência acaba criando transtorno para as famílias, atrasando diversas situações cotidianas, a exemplo de uma matrícula na escola”, justificou a deputada.

A parlamentar explicou para as apresentadoras do jornal da Band News TV alguns motivos que motivaram a apresentação do projeto. “Existe uma realidade muito difícil para quem convive com estas pessoas. Mudar a rotina de uma criança autista, por exemplo, é muito difícil. Muitas mães não conseguem nem trabalhar, os dados apontam que a maioria de mães atípicas são mães solo, que vivem praticamente 100% para cuidar de seus filhos”, completa Yandra Moura.

O PL 507/2023 tramita em regime de urgência na Câmara e a proposta está sujeita para apreciação do Plenário para esta quarta-feira.

(ascom)