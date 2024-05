Prevenção de acidentes e doenças do trabalho preocupa senador Laércio

São mais de 15 mil mortes por acidentes de trabalho no Brasil em um período de 6 anos. Os números são altos. E foi pensando em alertar, prevenir e proteger o trabalhador que o senador Laercio Oliveira (PP/SE) apresentou, nesta terça-feira (21), a Comissão de Educação do Senado (CE), relatório ao Projeto de Lei 1.063/2022, de autoria do senador Paulo Paim, que cria uma campanha anual nacional com o nome de Abril Verde, dedicada à prevenção aos acidentes do trabalho e às doenças ocupacionais.

Durante o mês, serão promovidas atividades para conscientização sobre a prevenção dos acidentes de trabalho e do adoecimento ocupacional. Alguns órgãos públicos (como o MPT) e instituições já dedicam o mês de abril a ações de conscientização e o projeto de Paim busca institucionalizar essas práticas.

“O controle de acidentes de trabalho e a minimização das doenças ocupacionais depende, por todas essas razões, de conhecimento e de difusão de cautelas e métodos seguros e saudáveis, no que uma campanha nacional muito pode colaborar,” destacou Laércio.

O senador ressaltou que o alto nível de informalidade dificulta a prevenção de acidentes e doenças laborais a exemplo de ciclistas e motociclistas, que trabalham sem vínculo empregatício e se acidentam ou adoecem em razão da competitividade e do estresse pelo trânsito. Por isso, Laércio Oliveira considera fundamental a campanha Abril Verde.

Fonte: Assessoria

Foto: Foto: Reprodução – Sinduscon/DF