Primeira fase do concurso da Fundação Renascer é realizada com aplicação de prova objetiva e redação

O Governo de Sergipe realiza, neste domingo (13), em Aracaju, a primeira fase do concurso público da Fundação Renascer, entidade socioeducativa vinculada à Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic).

Sob a coordenação da Secretaria de Estado da Administração (Sead), o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca examinadora que organiza o certame, aplica as provas objetivas e de redação aos candidatos aos cargos de agente socioeducativo, de nível médio e de orientador social, de nível superior.

O concurso visa ao provimento de 25 vagas para o cargo de agente socioeducativo e outras sete para o de orientador social, cujas vagas estão distribuídas entre as áreas de Serviço social, Pedagogia e Psicologia. Além das vagas imediatas, o certame formará um cadastro reserva que poderá ser utilizado durante a vigência da seleção, que é de dois anos e pode ser prorrogada por igual período. Os novos agentes socioeducativos ingressarão na carreira com vencimento inicial de R$ 2.582,83, e orientadores sociais, R$ 3.308,76.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, destaca que a realização deste concurso está inserida no processo de reestruturação do quadro de pessoal do Estado promovido pelo Governo de Sergipe. Ela informou que este certame é realizado em conformidade com a Lei estadual nº 9.001, de 2022, que criou novos cargos para atender à demanda atual e consolidou as carreiras do Sistema Socioeducativo no Estado. “A Fundação Renascer é a entidade responsável pela execução da Política Estadual de Assistência e Proteção à Criança e ao Adolescente em situação de risco pessoal e social. E diante da importância deste trabalho, a gestão estadual está reforçando o quadro de profissionais da entidade para garantir melhor atendimento e suporte aos socioeducandos”.

Próximas etapas

Para os candidatos ao cargo de agente socioeducativo, as provas foram aplicadas no turno matutino, e para os que disputam as vagas de orientador social, as provas serão aplicadas durante a tarde. Presidente da Comissão Organizadora do concurso, Belquior Zamba acompanhou a aplicação das provas e orienta os candidatos a se manterem atualizados sobre as próximas etapas do processo de seleção, dentre as quais, a prova de títulos, para os cargos de nível superior, e o Teste de Aptidão Física (TAF), para os de nível médio.

Conforme o cronograma previsto no edital de abertura do concurso já nesta segunda-feira, 14, o Idecap tornará público o gabarito preliminar da prova objetiva. Eventuais recursos contra o gabarito preliminar poderão ser interpostos pelos candidatos entre os dias 15 e 16 de julho. No dia 25 do mesmo mês, junto ao resultado da análise dos recursos, será divulgado o resultado preliminar da prova objetiva, contra o qual poderão ser apresentados recursos entre os dias 28 e 29.

O resultado final da prova objetiva, bem como o resultado preliminar da prova de redação serão publicados no dia 5 de agosto. Na sequência, será aberto prazo recursal entre os dias 6 e 7 para contestação do resultado preliminar da prova discursiva, cuja final será divulgado no dia 15 de agosto. Demais datas previstas do concurso podem ser consultadas pelos candidatos no edital de abertura.

Candidatos

A advogada Maria Eduarda dos Santos Góis disse que as suas expectativas sobre essa prova são as melhores. “Eu creio que foi um concurso bem estruturado, com matérias fáceis de se entender. Eu estudei bastante e me preparei bastante para essa prova. São assuntos que caem em vários concursos. Minhas expectativas são as melhores. Eu creio que será uma boa prova não só para mim, mas para todos que se dedicaram, que estudaram e chegaram até aqui. Meu objetivo passando é claramente atuar nessa área. É uma área que eu já venho me dedicando antes desse concurso”.

Para o educador físico, Clécio Santos de Santana, a expectativa para esse concurso é grande. “Vim estudando, vim me preparando. Meu objetivo com o concurso da Fundação é ter uma progressão na carreira, ter uma estabilidade financeira, isso é muito importante pra mim”; O também professor de educação física, Jeferson Augusto Fernandes Santana, disse que veio da Bahia exclusivamente para participar do concurso. “Estou aqui para fazer a prova para o cargo de agente sócio educativo da Fundação Renascer e estou com altas expectativas para essa prova. Me preparei bastante, estou confiante. Espero que tudo dê certo e em breve eu venho morar aqui em Aracaju”.

Concursos em andamento

Atualmente, o Governo de Sergipe administra diversos concursos em áreas prioritárias do Estado, como Saúde, Assistência Social, Educação e Segurança Pública. Estão em andamento o primeiro concurso público da história da Secretaria da Assistência Social, Inclusão e Cidadania e o maior concurso público para a área médico-hospitalar realizado em Sergipe nos últimos anos, que selecionará profissionais para o provimento de 878 vagas do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde.

Além destes certames, a gestão estadual está realizando concurso para a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e avança na preparação de outros importantes concursos, dentre os quais estão o do magistério, o da recém-criada carreira de analista educacional, o de auditor fiscal tributário, e o do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE).

Foto: Sead