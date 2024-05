Primeira turma do Programa Primeiro Emprego conclui período de formação

A primeira turma do Programa Primeiro Emprego concluiu o período de formação no final da tarde desta quarta-feira, 29. Após seis meses, os alunos finalizaram o curso de ‘Programador Full Stack’ ofertado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e estágio prático na empresa 3Tecnos.

Eles passaram por aulas teóricas na sala de aula, imersão na empresa, receberam o auxílio da bolsa financeira e agora chegam à reta final, quando 30% da turma será selecionada pela empresa para o registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), alcançando o primeiro emprego, de fato.

O secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, fez questão de estar presente no último encontro da turma. Ele levou uma mensagem final para os participantes do PPE, mas também ouviu deles suas percepções sobre o programa, que pretende alcançar cinco mil jovens até 2025. “Eles são os precursores de um projeto que vem crescendo, que vem dando oportunidade a muitos jovens e que hoje encerra a primeira turma. Para nós, da Secretaria do Trabalho, é um dia de muita felicidade por eles, que estão concluindo o curso, e por nós, também, porque temos uma política pública consistente de geração de emprego e oportunidade para o jovem ingressar no mercado de trabalho”, destacou.

A 3Tecnos foi a primeira a apostar na ideia, que hoje já conta com diversas outras empresas parceiras. Enquanto isso, o papel do Senai foi formatar o curso de acordo com a necessidade da empresa.

Para Larissa Lopes de Oliveira, estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o curso foi um grande incremento em sua formação e uma porta aberta em sua transição de carreira. “Eu nunca tive carteira assinada. Esse programa abriu uma porta muito grande para a gente”, relatou.

Dentre os concludentes, 30% conseguirão uma colocação na empresa, e os demais terão uma qualificação diferenciada para buscar o primeiro trabalho formal. Ser um dos selecionados é a grande expectativa de todos, como confirma o jovem Leandro Rocha. “Essa oportunidade veio para mim no momento certo, em que estou fazendo a carteira de trabalho. Tenho gratidão pelo projeto, porque o Estado está proporcionando que a gente tenha um futuro brilhante”, enfatiza.

Também estiveram presentes nesse último encontro a coordenadora pedagógica do Senai, Osana Almeida, além de instrutores; a superintendente do Trabalho da Seteem, Marcela Prudente, e a gerente de qualificação do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), Elaine Cristina.