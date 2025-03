Primeiro Sarauzin de 2025 acontecerá dia 5 de abril com mistura de samba e arrocha

Balada de samba do Clube será realizada no estacionamento do RioMar Aracaju

Agora é oficial: o primeiro Sarauzin de 2025 já tem data, local, cor e tema confirmados! A nova edição da balada de samba do Clube acontecerá no dia 5 de abril, a partir das 15h, no estacionamento do RioMar Aracaju, com o tema “Arrocha” e dress code em tons terrosos.

O Sarauzin é um verdadeiro encontro de amigos. Com abraços sinceros, apertos de mão fortes e uma atmosfera descontraída, o evento oferece boa música e diversão garantida, sempre com um público animado e pronto para aproveitar cada momento. Quem já participou sabe que a energia de cada edição é única, e a primeira de 2025 promete ser ainda mais especial.

Sob o comando da Roda de Samba do Clube, formada por JPê Souto, Thamires Soares, Flavinho Britto e Igor, o Sarauzin contará também com shows completos de João Miguel, conhecido pela voz envolvente e pelo carisma, e da cantora Aline Souza, que promete emocionar com os hits de arrocha. Os convidados especiais, cujos nomes serão anunciados em breve, completarão o line-up da festa.

Os ingressos para o primeiro Sarauzin de 2025 são limitados e estão disponíveis no site Sympla, na Houze da Bázico (Praça Assis Chateaubriand, nº 183, bairro Salgado Filho) e na Arena Calu (Rua Antônio Maia, nº 35 – Coroa do Meio). Também é possível adquirí-los diretamente com os comissários oficiais do evento: @criscavalcante, @diegokabecinha, @iasmimandr, @juliana_koch22 e @leticiaagomes.

Para ficar por dentro de todas as novidades e conferir mais informações sobre as atrações da 33ª edição do Sarauzin – a primeira de 2025 – siga os perfis oficiais @sarauzinn e @clube no Instagram.

SERVIÇO

Primeiro Sarauzin de 2025

Data: 05/04

Horário: 15h

Local: RioMar Aracaju

Tema: samba e arrocha

Cor da edição: tons terrosos

Atrações confirmadas: Roda de Samba do Clube, João Miguel, Aline Souza e convidados

Ingressos: Sympla, Houze da Bázico, Arena Calu e comissários oficiais do evento

Informações: @sarauzinn e @clube no Instagram

Texto e foto NV Comunicação