Primeiros registros de candidatura são protocolados em Sergipe

Partidos têm até as 19h do dia 15 de agosto para registrarem seus candidatos

A Justiça Eleitoral de Sergipe recebeu os primeiros registros de candidatura para as eleições municipais de 2024. A solicitação do registro das(os) candidatas(os) será feita pelos

partidos políticos, pelas federações e pelas coligações à Justiça Eleitoral até as 19 (dezenove) horas do dia 15 de agosto.

Para pesquisar os candidatos já registrados, por cargo e município, clique no link a seguir: Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Em Aracaju, até o momento, foram recebidos três registros de candidatos a prefeitura: Danielle Garcia Alves (MDB); Emília Corrêa (coligação Por Uma Nova Aracaju); Yandra Barreto Ferreira (Para Aracaju Avançar Mudando). Para concorrer ao cargo de vereador, até o fechamento da notícia, cento e oitenta e cinco registros de candidatura já haviam sido protocolados na capital.

O sistema de consulta está acessível para qualquer cidadão e, para refletir com exatidão o panorama de candidaturas, a ferramenta é atualizada a cada trinta minutos.

Em todos os setenta e cinco municípios sergipanos o sistema aponta que já foram protocoladas candidaturas. Ao selecionar o município e o cargo de pesquisa, o interessado pode clicar no nome do candidato e verificar asituação da candidatura, o nome de urna, bens do candidato, propostas (no caso dos candidatos a prefeito), certidões criminais, o site do candidato e redes sociais, entre outras informações.

Segundo a legislação eleitoral, os processos de registro de candidaturas terão prioridade sobre quaisquer outros, devendo a Justiça Eleitoral adotar as providências necessárias para o cumprimento dos prazos de julgamento.

Os prazos relativos ao andamento processual dos registros de candidatura são contínuos e definitivos, correndo em Cartório ou Secretaria ou no Processo Judicial Eletrônico (PJE), e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, entre 15 de agosto e as datas fixadas no

calendário eleitoral.

Fonte TRE/SE