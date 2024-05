Advogada alerta para as políticas públicas de saúde mental materna

Advogada e mãe atípica, Priscila Boaventura levanta a pauta da saúde mental materna neste mês de maio, dedicado ao tema. De acordo com pesquisa realizada pela Fiocruz, o Brasil apresenta taxas que variam em até 30% de depressão no período pós-parto.

A Organização Mundial da Saúde, OMS, também apresenta estudo sobre saúde mental e afirma que cerca de uma em cada cinco mulheres terá um episódio de saúde mental durante a gravidez ou no ano após o nascimento do bebê. Conforme a Organização, momentos que alteram a vida, como gravidez, nascimento e paternidade precoce, podem ser estressantes para as mulheres e seus parceiros. Como resultado, as mulheres podem passar por um período de saúde mental debilitada ou sofrer um agravamento de condições pré-existentes.

Priscila destaca que o índice de mães atípicas pode ser ainda maior, devido às dificuldades de acesso aos serviços de educação e saúde.

“A campanha de maio furtacor é necessária durante todo o ano, é preciso um olhar mais sensível para as mães e para as mães atípicas porque a sobrecarga mental e física de busca de serviços, terapias, inclusão é exaustiva. O poder público precisa olhar para essas famílias, oferecer políticas públicas de saúde e de assistência”, disse.

