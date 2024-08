Priscila Boaventura defende práticas esportivas e culturais como ferramentas de inclusão para autistas e neuroatípicas

A candidata a vereadora por Aracaju, Priscila Boaventura (PSD), segue disseminando firmemente suas propostas voltadas para a inclusão social e desenvolvimento de pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em sua campanha, Priscila também tem ressaltado a importância do esporte e da cultura como ferramentas essenciais para o desenvolvimento das pessoas neuroatípicas. Segundo ela, práticas esportivas e artísticas são fundamentais para promover a inclusão e proporcionar uma melhor qualidade de vida para aqueles que enfrentam desafios relacionados ao neurodesenvolvimento.

Priscila acredita que a oferta de atividades esportivas e culturais em espaços públicos é mais uma forma de inclusão e desenvolvimento social. “O esporte e a cultura têm um papel transformador na vida das pessoas. Para aqueles com transtornos do neurodesenvolvimento, essas atividades podem fazer uma grande diferença, ajudando na socialização, no desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas, além de proporcionar um espaço de expressão e criatividade”, afirmou a candidata.

Além disso, Boaventura propõe a criação de programas municipais que integrem práticas esportivas e artísticas voltadas especificamente para pessoas com TEA e outros transtornos do neurodesenvolvimento. “Queremos implementar ações que garantam acesso a atividades adaptadas e inclusivas. Precisamos de políticas públicas que compreendam a diversidade dessas pessoas e ofereçam oportunidades para que todos possam se desenvolver de forma plena”, destacou.

Com essas propostas, Priscila espera sensibilizar a população e o poder público sobre a importância de uma abordagem mais inclusiva e humanizada para o desenvolvimento de pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento. “A inclusão não é apenas um direito, mas uma necessidade para que nossa sociedade seja verdadeiramente justa e igualitária. Precisamos dar voz e oportunidades para que todos, sem exceção, possam ter uma vida plena e digna”, concluiu.

Fonte e foto assessoria