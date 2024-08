Priscila Boaventura defende proibição de fogos com estampido

A pré-candidata a vereadora de Aracaju, Priscila Boaventura (PSD), segue firme na defesa de sua principal bandeira: a promoção da inclusão e da acessibilidade na capital sergipana. Para a ativista da causa, é essencial que a cidade avance em políticas públicas que assegurem o direito de todos, especialmente das pessoas com deficiência ou transtornos do neurodesenvolvimento, a participarem plenamente da vida em sociedade.

“A inclusão não pode ser apenas uma palavra bonita, ela precisa ser uma realidade concreta em Aracaju, e é isso que eu estou determinada a buscar”, afirma.

Dentro desse compromisso, Priscila propõe dois Projetos de Lei. O primeiro visa proibir o uso de fogos de artifício com estampido em eventos na capital, ao mesmo tempo que estabelece regras para o convívio e a inclusão social na utilização de fogos que não causam barulho. “Sabemos que os fogos com estampido afetam negativamente pessoas com autismo, idosos e animais. Precisamos garantir que as celebrações não sejam motivo de sofrimento para ninguém”, destaca a pré-candidata.

O segundo projeto de lei defendido por Priscila busca incentivar e subsidiar a implementação de tecnologias assistivas nos espaços públicos municipais, além de propor a criação de espaços de regulação sensorial, ambientes que auxiliam na tranquilização e no conforto de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições similares. “Esses espaços são fundamentais para que todos possam usufruir dos locais públicos sem barreiras ou desconfortos. Aracaju precisa ser uma cidade para todos, e isso passa por medidas práticas como essas”, explica.

Priscila Boaventura enfatiza que seu compromisso com a inclusão vai além das promessas de campanha. Ela acredita que a construção de uma Aracaju mais inclusiva é uma responsabilidade coletiva e que o poder público deve liderar esse processo. “Não podemos esperar que a inclusão aconteça por acaso, ela precisa ser planejada e implementada de forma eficiente. Com essas propostas, estou colocando em pauta a necessidade de uma cidade mais justa e acessível para todos”, finaliza.

Sobre Priscila Boaventura

Filiada ao Partido Social Democrata (PSD), Priscila Boaventura é advogada, servidora concursada e mãe atípica. Sua atuação é voltada para a luta em defesa dos direitos das pessoas autistas e pessoas com outros transtornos do neurodesenvolvimento como dislexia, TDAH e TOD, além de pessoas com deficiência e doenças raras, a fim de assegurar a acessibilidade e inclusão, visando contribuir para a promoção da autonomia e qualidade de vida dessas pessoas.

Fonte e foto assessoria