Priscila Boaventura destaca apoio das mulheres a Luiz Roberto

A candidata a vereadora por Aracaju, Priscila Boaventura, marcou presença na grande caminhada “Elas Avançam com Luiz”, que reuniu milhares de mulheres nas ruas da capital sergipana. O evento, regado pela energia e união das participantes, teve como principal objetivo demonstrar apoio à candidatura de Luiz Roberto para prefeito da cidade e Fabiano Oliveira como vice. Priscila fez questão de destacar o envolvimento de seu grupo na mobilização. “Nós, do time Priscila, estamos aqui em peso, firmes nessa luta por uma Aracaju melhor”, afirmou.

Durante a caminhada, Priscila Boaventura reforçou a confiança das mulheres em Luiz Roberto e Fabiano Oliveira, destacando as propostas sólidas que eles têm para a capital. “As mulheres de Aracaju sabem que Luiz e Fabiano estão preparados para fazer muito mais pela nossa capital. Eles têm um projeto que busca tornar Aracaju uma cidade cada vez mais justa e inclusiva para todas”, declarou a candidata, expressando seu total apoio ao projeto da dupla.

Segundo Priscila, a caminhada foi uma prova clara de que as mulheres aracajuanas escolheram caminhar ao lado de Luiz e Fabiano. “Essa escolha é o reconhecimento de que eles são os líderes que vão trabalhar com respeito, compromisso e dedicação pelas causas das mulheres. Estão prontos para ouvir e atender as nossas demandas”, enfatizou. A candidata acredita que a parceria entre seu grupo e a dupla vai garantir avanços importantes para a cidade.

O evento também foi um momento para reafirmar o compromisso da chapa em transformar a vida de cada cidadã aracajuana. Priscila destacou que Luiz Roberto e Fabiano Oliveira possuem uma visão clara de futuro para Aracaju. “Estamos juntos nessa caminhada para garantir que nossa cidade siga avançando, com políticas que realmente façam a diferença na vida de todas as mulheres”, concluiu.

Priscila também destacou a Carta Compromisso assinada pelos candidatos Luiz Roberto e Fabiano Oliveira com propostas de políticas de inclusão de pessoas neurodivergentes.

Entre as propostas estão a criação de um Centro de Triagem para Risco de Transtornos do Neurodesenvolvimento que terá como objetivo identificar precocemente crianças e adolescentes com risco de transtornos do neurodesenvolvimento; ampliação da capacidade de atendimento do Centro Especializado para Pessoas com Deficiência (Centro DIA) e do Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual (CER II) com aumento do número de vagas para pessoas com deficiência e com transtornos do neurodesenvolvimento; Desenvolvimento de Programas de Prevenção ao Bullying e de Conscientização de Direitos de Acesso Prioritário a Pessoas com deficiência e Neuroatípicas com o objetivo de promover uma cultura de respeito e inclusão, prevenindo o bullying e assegurando os direitos de acesso prioritário.

Fonte e foto assessoria