Priscila Boaventura lança-se pré-candidata a vereadora em Aracaju

Filiada ao Partido Social Democrata (PSD), a aracajuana Priscila Boaventura aceitou o desafio de disputar uma vaga na Câmara de Vereadores da capital sergipana nas eleições de 2024. Em 2022, Priscila já havia disputado as eleições para deputada federal pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e alcançou 5.349 votos.

Advogada, servidora concursada e mãe atípica, sua atuação é voltada para a luta em defesa dos direitos das pessoas autistas e pessoas com outros transtornos do neurodesenvolvimento como dislexia, TDAH e TOD, além de pessoas com deficiência e doenças raras. Seu trabalho é pautado em assegurar a acessibilidade e inclusão, visando contribuir para a promoção da autonomia e qualidade de vida dessas pessoas.

A principal bandeira de Priscila é a construção de uma Aracaju mais inclusiva com a presença de políticas públicas que atendam às necessidades das pessoas neuro diversas e com deficiência em todas as esferas da sociedade como Educação, Saúde, Lazer, Segurança e etc, além do combate ao preconceito e à desinformação a respeito do tema, por meio de debates e campanhas que quebrem barreiras, disseminando o verdadeiro conhecimento.

“Me sinto preparada para este novo desafio. Sei que todo meu trabalho e jornada em defesa da inclusão social contribuirá para a construção de um futuro mais igualitário e justo para todos os aracajuanos. Quero estar na Câmara para garantir que todas as vozes sejam ouvidas e os direitos de todos sejam assegurados em todas as áreas. É por essa luta e tantas outras que me lanço como pré-candidata a vereadora. Meu compromisso é tornar nossa capital um exemplo de inclusão em todo país”, declarou.

Entre as propostas de Priscila Boaventura, destacam-se:

Educação inclusiva:

.Projeto de lei que estabeleça parcerias com universidades e institutos especializados para oferecer capacitação e atualização aos profissionais de educação;

. Apresentar indicação ao executivo para que a secretaria de Educação desenvolva e implemente PEIs com acompanhamento de especialistas;

. Apresentar moção para realização de campanhas de sensibilização e inclusão nas escolas situadas no município de Aracaju

. Monitoramento das vagas em escolas públicas e privadas do município de Aracaju por meio de um “portal da transparência” a ser coordenado pelas secretaria municipal de Aracaju e secretaria de Estado de Educação.

Saúde:

. Indicar e trabalhar pela aprovação de centros municipais de tratamentos especializados na neurodiversidade;

. Indicação ao executivo de criação de um sistema de referência e contra-referência entre os serviços de saúde municipais;

. Projeto de lei criando programas de apoio psicológico e orientação para famílias atípicas;

Mundo do trabalho:

. Projeto de lei com incentivos fiscais a empresas que contratem pessoas neurodivergentes e/ou com deficiência;

. Projeto de lei que crie programa municipais de capacitação e qualificação profissional de mães, típicas e atípicas, pessoas neurodivergentes e/ou com deficiência;

. Projeto de lei com ações afirmativas para ingresso e permanência de mães típicas de crianças em idade escolar e mães atípicas de qualquer idade, em postos de trabalho, públicos e privado no âmbito de Aracaju, a exemplo de teletrabalho, flexibilização de horários de entrada e saída, considerando a atividade desenvolvida e a compatibilidade da medida a ser adotada;

. Propor moção para realização de campanhas municipais de conscientização sobre inclusão no mundo trabalho;

Acessibilidade:

. Projeto de lei proibindo fogos com estampido e estabelecendo regras de convívio e inclusão social para a manejo dos que não tenham estampido;

. Projeto de lei que incentive e subsidie a implementação de tecnologias assistivas e criação de espaço;

