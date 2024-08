Priscila Boaventura oficializa candidatura a vereadora por Aracaju

Oficializada a candidatura de Priscila Boaventura (PSD) à vereadora por Aracaju. A convenção do Partido Social Democrático ocorreu nesta segunda-feira, 05, na sede do partido e reuniu candidatos e o presidente estadual da sigla, Fábio Mitidieri.

Com bandeiras bem definidas e focadas na inclusão e implantação de políticas públicas para pessoas neurodivergentes, Priscila irá enfrentar o pleito eleitoral pela segunda vez, em 2022 ela disputou vaga para a Câmara Federal, e pretende ampliar o debate sobre maternidade atípica, vagas nas escolas municipais para crianças e jovens com deficiência, acesso a serviços de saúde, entre outros.

“Uma das minhas pautas é o direito das pessoas atípicas. Sou uma mulher com TDAH, mãe de um menino autista e de uma menina com TDAH. Precisamos ter acesso às políticas públicas. Agradeço a acolhida da deputada Katarina, do secretário Jorginho e do governador. Desejo sucesso para nosso grupo”, discursou.

Na ocasião, Priscila entregou Carta Compromisso aos candidatos Luiz Roberto e Fabiano Oliveira com propostas de políticas de inclusão de pessoas neurodivergentes.

Entre as propostas estão a criação de um Centro de Triagem para Risco de Transtornos do Neurodesenvolvimento que terá como objetivo identificar precocemente crianças e adolescentes com risco de transtornos do neurodesenvolvimento; ampliação da capacidade de atendimento do Centro Especializado para Pessoas com Deficiência (Centro DIA) e do Centro Especializado em

Reabilitação Física e Intelectual (CER II) com aumento do número de vagas para pessoas com deficiência e com transtornos do neurodesenvolvimento;

Desenvolvimento de Programas de Prevenção ao Bullying e de Conscientização de Direitos de Acesso Prioritário a Pessoas com deficiência e Neuroatípicas com o objetivo de promover uma cultura de respeito e inclusão, prevenindo o bullying e assegurando os direitos de acesso prioritário.

“Nossa carta compromisso objetiva oferecer garantias para essa parcela da população e suas famílias. Os candidatos foram receptivos. Estou confiante”, disse.

Sobre Priscila

Priscila é uma mulher com TDAH, advogada, servidora concursada e mãe atípica, sua atuação é voltada para a luta em defesa dos direitos das pessoas autistas e pessoas com outros transtornos do neurodesenvolvimento como dislexia, TDAH e TOD, além de pessoas com deficiência e doenças raras. Seu trabalho é pautado em assegurar a acessibilidade e inclusão, visando contribuir para a promoção da autonomia e qualidade de vida dessas pessoas.

Fonte e foto assessoria