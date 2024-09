Priscila Boaventura propõe capacitar profissionais  para promover educação inclusiva

Candidata a vereadora na capital pelo PSD, Priscila pretende criar um portal de monitoramento de vagas da rede municipal de ensino e promover a qualificação profissional de pessoas neurodivergentes, PCD’s, além de mães típicas e atípicas

Em sua caminhada buscando eleger-se vereadora de Aracaju, a candidata Priscila Boaventura do Partido Social Democrático (PSD) vem apresentando importantes propostas que visam o fortalecimento da educação inclusiva na capital. Para isso, ela pretende criar um portal de monitoramento de vagas da rede municipal de ensino, ferramenta que vai facilitar o acesso das famílias à informação e garantir mais transparência no processo de matrículas. “Queremos assegurar que os pais tenham uma visão clara e em tempo real das vagas disponíveis nas escolas, evitando filas e burocracias desnecessárias”, explica a candidata.

Outra proposta defendida por Priscila é a qualificação profissional de pessoas neurodivergentes, pessoas com deficiências (PCD’s), além de mães típicas e atípicas. A ideia é que esses grupos, que muitas vezes são vítimas de preconceito no mercado de trabalho, tenham a oportunidade de capacitação e inclusão por meio de programas de treinamento especializado. “A inclusão não pode ser apenas um discurso, ela precisa ser uma prática. E isso começa oferecendo oportunidades para todos”, afirma Priscila.

Priscila Boaventura acredita que investir na formação desse público é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. “As mães, principalmente as atípicas, muitas vezes têm dificuldades em conseguir trabalho, e é nosso papel como sociedade dar suporte para que elas consigam conciliar os cuidados com os filhos e a vida profissional”, ressalta. A candidata também enfatiza a necessidade de criar políticas públicas que garantam o acesso à educação e ao emprego de maneira equitativa.

Com essas propostas, Priscila busca não apenas melhorias na qualidade da educação pública, mas também promover uma maior inclusão social em Aracaju. “Educação de qualidade e inclusão são os pilares de uma cidade mais desenvolvida. Meu compromisso é com o futuro de cada cidadão aracajuano, garantindo que ninguém fique para trás”, conclui a candidata.

Sobre Priscila Boaventura

Priscila Boaventura é advogada, servidora concursada e mãe atípica. Sua atuação é voltada para a luta em defesa dos direitos das pessoas autistas e pessoas com outros transtornos do neurodesenvolvimento como dislexia, TDAH e TOD, além de pessoas com deficiência e doenças raras. Seu trabalho é pautado em assegurar a acessibilidade e inclusão, visando contribuir para a promoção da autonomia e qualidade de vida dessas pessoas.

