Priscila Boaventura propõe políticas de apoio para pais de pessoas autistas em Aracaju

Em sua campanha, a candidata a vereadora em Aracaju, Priscila Boaventura, tem destacado a importância de mais políticas públicas municipais que ofereçam mais assistência aos pais de pessoas autistas. Para Priscila, uma das prioridades é desenvolver projetos que orientem e apoiem as famílias, tanto as que já possuem conhecimento sobre o autismo quanto aquelas que ainda estão aprendendo sobre o tema. “É fundamental que os pais recebam a orientação adequada para compreender as necessidades dos seus filhos e saibam como agir em cada situação. O apoio à família é essencial para o desenvolvimento”, afirmou a candidata.

Entre as ações propostas por Priscila está a criação de espaços de apoio para os pais, com profissionais capacitados para fornecer informações sobre o autismo e as melhores práticas de cuidado. Ela ressalta que muitas famílias enfrentam desafios diários sem saber a quem recorrer. “A falta de informação pode gerar insegurança nos pais. Queremos criar um ambiente onde eles possam buscar ajuda, tirar dúvidas e, principalmente, sentir-se amparados”, destacou Priscila.

Além disso, Priscila propõe a realização de palestras e workshops voltados para a troca de experiências entre famílias de crianças autistas, promovendo uma rede de apoio entre os pais. Para a candidata, essas atividades ajudam a fortalecer o entendimento sobre o autismo e a combater preconceitos. “O contato com outras famílias que vivenciam a mesma realidade pode trazer conforto e soluções práticas para os desafios diários. É uma forma de unir forças e enfrentar as dificuldades juntos”, comentou.

Por fim, Priscila reforça que a inclusão começa dentro de casa, mas deve ser amparada por políticas públicas que garantam o apoio necessário. “Queremos construir uma Aracaju onde os pais de pessoas autistas se sintam seguros e preparados para ajudar seus filhos. A educação e o apoio começam pela família, mas é dever do poder público criar ferramentas para que essa assistência seja contínua e eficiente”, concluiu Priscila.

Priscila Boaventura é advogada, servidora concursada e mãe atípica. Sua atuação é voltada para a luta em defesa dos direitos das pessoas autistas e pessoas com outros transtornos do neurodesenvolvimento como dislexia, TDAH e TOD, além de pessoas com deficiência e doenças raras. Seu trabalho é pautado em assegurar a acessibilidade e inclusão, visando contribuir para a promoção da autonomia e qualidade de vida dessas pessoas.

